Grüne: Michael Stanglmaier plant neue Bürgermeister-Kandidatur in Moosburg

Die Grünen sehen sich vom Bundes-Trend beflügelt - und wollen bei der Kommunalwahl in Moosburg nun mit Michael Stanglmaier auch das Bürgermeisteramt erobern.

Moosburg - Er will es noch einmal wissen: Michael Stanglmaier, langjähriger Stadt- und Kreisrat der Grünen, will für die Kommunalwahl 2020 in der Stadt Moosburg zum dritten Mal seinen Hut in den Ring ums Bürgermeisteramt werfen. Das hat die Ortsspitze der Grünen jetzt bekanntgegeben. Ende September soll die Aufstellungsversammlung die Kandidatur perfekt machen.

Vorgeschlagen wird der 55-Jährige vom grünen Ortsvorstand um das Sprecher-Duo Verena Kuch und Alfred Wagner. „Michael Stanglmaier ist seit 19 Jahren Stadtrat, seit 29 Jahre im Kreistag im Landkreis Freising und seit 2014 Dritter Bürgermeister der Stadt Moosburg – mehr kommunalpolitische Erfahrung geht eigentlich fast nicht“, sagt Verena Kuch. Und Co-Sprecher Wagner ergänzt: „Er ist ein unwahrscheinlich fleißiger Macher.“ Stanglmaier sei ganz wesentlich dafür mitverantwortlich, dass Moosburg und der Landkreis im Bereich Umwelt, Energie, Rad- und Busverkehr in den letzten Jahren viele Schritte weitergekommen seien. Der zweifache Familienvater Stanglmaier mache dabei Politik aus Überzeugung und Verantwortung für die kommende Generation.

Krebsforscher, Radl-Fan und Kursleiter für Senioren

Beruflich ist der promovierte Bio-Chemiker, der viele Jahre in Führungsposition in der Krebsforschung tätig war, inzwischen als selbstständiger Berater im Bereich Gesundheit und Öffentlichkeitsarbeit tätig. In dieser Rolle halte er regelmäßig Vorträge bei überregionalen Kongressen, betonen die Ortssprecher. Leidenschaftlich engagiere er sich im Ehrenamt als stellvertretender Landesvorsitzender in Bayern des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub) und biete ehrenamtlich den Kurs ,Sicher mobil im Alter´ für Senioren an.

„Wir müssen an die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen denken, an die ganz kleinen, an die Jugendlichen und natürlich auch an an die Seniorinnen und Senioren“, betont Stanglmaier selbst. Für Moosburg hat er sich vorgenommen neue Akzente zu setzen. Seine drei Schwerpunkt-Thesen lauten:

1. „Es braucht endlich eine echte Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Ich will eine Innenstadt mit Lebensqualität, mit Attraktivität und der erste Schritt dafür ist der zügige Umbau des Plans.“

2. „Wir brauchen dringend mehr Plätze in den Krippen, in den Kindergärten, im Hort und in unseren Schulen. Moosburg wächst, aber die Infrastruktur hinkt hinterher. Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe und der will ich gerecht werden.“

3. „Ich wünsche mir für diese Stadt und vor allem für die Stadtpolitik eine Mentalität, die sich endlich traut gute Ideen umzusetzen. Wenn wir es schaffen die Kompetenz der Menschen in Moosburg mit einzubinden, dann können wir Moosburg an vielen Stellen noch lebenswerter gestalten.“

Stanglmaier: „Gipfel wäre das Moosburger Rathaus“

Zu seiner ganz persönlichen Lebensqualität gehöre es für Stanglmaier auch, sportlich aktiv zu sein - sei es im Moosburger Freibad, mit dem Rad in den Amperauen oder als begeisterter Wanderer in den Bergen. Mit einem Schmunzeln meint er: „Ich hab in den Alpen schon so manchen Berg bestiegen, aber der schwierigste und schönste Gipfel wäre natürlich das Moosburger Rathaus. Ich mach mich auf den Weg.“

Wie Alfred Wagner im Gespräch mit dem FT betont, rechne man sich - beflügelt vom bundesweiten Trend der Grünen - mit der Kandidatur „absolut realistische Chancen“ auf die Eroberung des Rathaussessels aus. „Wir machen keinen Wahlkampf, nur um die Listenplätze zu erweitern.“

Lesen Sie auch: Bürger in Pfrombach und Aich sind in Sorge: Sie fürchten, dass ein großes Gewerbegebiet ihre Heimat verschandelt. Moosburgs Bürgermeisterin versucht, die Ängste zu entkräften.

Für den Montessoriverein Moosburg gab’s jetzt ein Happy End: Der Stadtrat hat den Schulstandort Oberreit auf den Weg gebracht. Doch der ist nicht unumstritten.