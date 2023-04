Grüne Sorgen vor neuem Moosburger Gewerbegebiet - Kritiker beim Ortstermin - Stimmen Sie ab

Pläne von BayWa und Post in Unterreit

Von Nico Bauer schließen

In Moosburg formiert sich der Widerstand gegen ein Gewerbegebiet in Unterreit. Bei einer Infoveranstaltung vor Ort bekräftigten die Grünen nun ihr Nein.

Moosburg – Mit rund zwei Dutzend interessierten Bürgern trafen sich die Stadträte der Moosburger Grünen jetzt an der Kreuzstraße und versuchten, sich vorzustellen, wie ein Gewerbegebiet Unterreit mit Ansiedlungen von Post und BayWa aussehen könnte. Das Ergebnis des Austauschs war, dass man es sich am liebsten nicht vorstellen möchte. Die Grünen um den nahe der Kreuzstraße wohnenden 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier lehnen die Neuausweisung eines Gewerbegebiets konsequent ab.

+ Mehrere Gebäude und Silotürme würden auf dem Areal entstehen, auf das die Post (unten, gelb) und die BayWa (restliche Bereiche) dringend hoffen. © Repro: Bauer

Eigentlich war für den Ortstermin am Samstag geplant, mit einem provisorischen Aufbau das Erscheinungsbild von 24 Meter hohen BayWa-Silos zu simulieren. An diesem stürmischen Tag war das witterungstechnisch allerdings nicht möglich. In der Diskussion vor Ort zitierten die Grünen immer wieder mit Sorge die Aussagen des BayWa-Projektleiters Jonas Steib, der sich im Interview im Freisinger Tagblatt zu den Plänen geäußert hatte. Stanglmaier erklärte, dass hohe Bauwerke auf der anderen Seite der viel befahrenen Staatsstraße 2350 den Lärm ins Wohngebiet reflektieren würden. Und gerade in diesem Bereich der Bonau mit der Straße in der Nähe samt dem Kreisverkehr und Zufahrten seien die Bürger schon jetzt sehr stark von Lärm belastet.

Der 3. Bürgermeister machte deutlich, dass die Verlegung der BayWa-Silos aus dem Umfeld des Bahnhofs keine Verbesserung für Moosburger Belastungen darstellen würde: „Die Stadt hat 20.000 Einwohner und von den Silos sind in der Kernstadt um die 10.000 Menschen betroffen. Aber auch hier an dem Standort wären 8000 bis 9000 Bürger.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bei der Begehung vor Ort verwies Wolfgang Willner vom Bund Naturschutz auf die Gefahren für das Gelände: „Ein hundertjähriges Hochwasser kann jederzeit passieren.“ Und Stanglmaier warnte, dass durch den Verkehr hin zu einem Gewerbegebiet eine massive Unfallgefahr nahe der Radweg-Unterführung der Umgehungsstraße entstehe. Der Radweg komme direkt an der Zufahrtsstraße heraus und es entstünde ein nicht zu lösendes Problem.

+ Der Einladung der Grünen um 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (r.) waren rund zwei Dutzend Interessierte gefolgt. © Bauer

Die Grünen sagten bei ihrer Informationsveranstaltung vor Ort aber nicht nur Nein zu dem geplanten Gewerbegebiet jenseits der Staatsstraße, das man als Präzedenzfall für weitere Bebauungen erachtet. Stanglmaier machte deutlich, dass das Gewerbegebiet Degernpoint II rund 60.000 Quadratmeter habe. „Der Großteil der Flächen gehört schon der Stadt Moosburg“, sagte der 3. Bürgermeister, „und an weiteren Grundstücken sind wir dran.“

Stadtrat und Landtagsabgeordneter Johannes Becher machte zudem deutlich, dass die drei potenziellen Nutzer BayWa Agrar, BayWa Baustoffe und Post nichts miteinander zu tun haben. Alle drei Unternehmen wolle er in Moosburg halten („Dafür wollen wir auch Flächen ausweisen“), aber man könne die drei Nutzer an verschiedenen Stellen unterbringen. Und bezüglich des 2025 auslaufenden Mietvertrags der BayWa für eines der Silos erklärte Becher, dass der Besitzer einer Verlängerung („Man müsste halt miteinander reden“) nicht abgeneigt sei. Deshalb gebe es bei den BayWa-Umsiedlungen auch keinen Zeitdruck.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.