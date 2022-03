Grundschüler Paul (8) verkauft Kuchen für Ukraine-Spenden: Sogar SAT.1 berichtet über seine Aktion

Von: Nico Bauer

Teilen

Möchte notleidende Ukrainer unterstützen: der Moosburger Grundschüler Paul Gabriel (8) mit seiner Mutter Sabrina zwischen zahlreichen Kuchen. © Bauer

Kunden standen Schlange und sogar das TV berichtete: Der Kuchenverkauf zugunsten der Ukraine des achtjährigen Schülers Paul aus Moosburg war ein voller Erfolg.

Moosburg – Aus dem Kuchenverkauf des Moosburger Grundschülers Paul Gabriel (8) für die ukrainischen Kriegsopfer wurde ein kleines Straßenfest: Rund um die Garage der Familie an der Merianstraße gab es am Sonntag einen riesigen Andrang – mit einem nicht für möglich gehaltenen Spendenerlös, den der Schüler an den Radiosender Antenne Bayern für dessen Ukraine-Hilfe abgibt.

Nach einer Waffel-Verkaufsaktion der gleichaltrigen Schülerin Marie wollte auch Paul etwas tun – und so ging es ans Kuchenbacken. Den ganzen Samstag standen Paul und seine Mutter Sabrina Gabriel in der Küche. In acht Stunden produzierten die beiden acht Kuchen und einen Turm „Ukrainer“, in den Bäckereien gerne auch Amerikaner genannt. Als Lidl-Angestellte hatte Sabrina Gabriel auch keine Probleme mit derzeit oft ausverkauften Produkten wie Sonnenblumenöl, „denn da sitze ich ja an der Quelle“, wie sie sagte.

Aufnahme läuft! Pauls Vater Matthias Gabriel wird von einem Kameramann für einen TV-Beitrag gefilmt. © Bauer

Mit den acht Kuchen war es aber nicht getan: Freunde und Nachbarn beteiligten sich an der guten Sache, sodass am Ende 41 Kuchen im Angebot waren, zu denen dann noch Muffins und ähnliche Leckereien dazukamen. Viele mit Liebe gebackene Produkte wurden mit der ukrainischen Fahne, Friedenszeichen oder der Friedenstaube verziert. Optisch wie geschmacklich war das eine ganz große Nummer.

Moosburger Grundschüler sammelt 1400 Euro an Spenden durch Kuchenverkauf

Bei dem Preis von einem Euro pro Stück standen beim Ausverkauf der Garage 500 Euro im Raum. Vor dem Verkauf lagen schon 100 Euro in der Spendenkasse, aber dann wurde beim Naschen für den guten Zweck großzügig aufgerundet: Stolze 1400 Euro werden nun gespendet und dem ukrainischen Volk helfen.

Diese Gruppe aus Freising hat sich vor Ort inspirieren lassen. © Bauer

Es gibt aber auch schon die nächsten Nachahmer. Paul wurde in Moosburg von Marie auf die Idee gebracht und nun könnte es in Freising weitergehen. Aus der Nachbarstadt kamen die beiden Mütter Anna Wittke und Janina Springer mit ihren Kindern vorbei. Bei dem großen Auflauf reifte in ihren Köpfen der Gedanke, gemeinsam Waffeln zu backen und die dann den Freisingern für den guten Zweck zu verkaufen. Die beiden Familien wollen nun die Planung angehen und unter Berücksichtigung des Wetterberichts einen Termin für die Aktion suchen.

Lesen Sie auch Nachbarschaftshilfe Neufahrn plant Treffen für geflüchtete Familien aus der Ukraine Um die Geflüchteten aus der Ukraine in der Gemeinde Neufahrn bei ihren Herausforderungen zu unterstützen, plant die Nachbarschaftshilfe nun spezielle Treffen. Nachbarschaftshilfe Neufahrn plant Treffen für geflüchtete Familien aus der Ukraine Warum Produkte nicht länger halten dürfen München - Die Glühbirne brennt durch, der Tintenstrahldrucker gibt den Geist auf. Da muss ein neues Ding her. Um den Umsatz anzukurbeln, bauen Unternehmen künstliche Schwachstelle in Produkte ein. Warum Produkte nicht länger halten dürfen

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Es waren aber nicht nur großzügige Kuchenkäufer, die am Sonntag in der Merianstraße vorbeigeschaut hatten: Auch ein Team von „Kamera Zwei“ drehte eine Kurzreportage. Die Produktionsfirma beliefert unter anderem TV-Formate wie ARD „Brisant“, „Galileo“ von ProSieben oder auch „Hallo Deutschland“ im ZDF. Außerdem hatte Familie Gabriel bereits am Freitag ein Team von SAT.1 zu Gast, das Aufnahmen für einen Vorbericht erstellte.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.