Grundstück nicht unter Wert verkaufen: Dollinger kontert Vorwürfe von Moosburger Montessoriverein

Von: Nico Bauer

So sehen die Pläne für die Moosburger Montessorischule aus, die am Ortsrand nahe der Westtangente entstehen soll. © Archiv

Moosburgs Bürgermeister hat jetzt den von der Stadt aufgerufenen Grundstückspreis gerechtfertigt und Zweifel an der Genehmigung der geplanten Montessorischule erhoben.

Moosburg – Kürzlich warf Thomas Becker, der Vorsitzende des örtlichen Montessorivereins, der Stadt Moosburg vor, mit einem zu teuren Grundstück das Projekt zum Erliegen zu bringen. Zudem gebe ihm Bürgermeister Josef Dollinger keinen Gesprächstermin. Nun platzte dem Moosburger Rathauschef der Kragen – und Dollinger zog gegen Becker heftig vom Leder. Mit den jüngsten Turbulenzen scheint das Tischtuch irreparabel zerschnitten zu sein.

Unter den Bekanntgaben des Bürgermeisters erklärte Dollinger am Montag im Stadtrat, dass es zum Thema Montessori am 24. Februar eine Besprechung gegeben habe. „Da kam Herr Becker mit einigen Frauen, und man teilte mit, dass der Investor abgesprungen ist“, berichtete er dem Gremium. Begründet worden sei die Entwicklung mit dem Grundstückspreis, steigenden Baukosten und dem Wegfall einer KfW-Förderung für klimafreundliches Bauen. Dollinger wehrte sich auch gegen den Vorwurf der Termin-Verweigerung und machte deutlich, dass seit besagtem Gespräch absolute Funkstille herrsche.

„Das ist aber keine Bürgschaft“

Außerdem ging der Moosburger Rathauschef noch einmal deutlich auf den Grundstückspreis von 200 Euro pro Quadratmeter ein, was bei der gewünschten Flächengröße rund 1,28 Millionen Euro ausmachen würde. Man habe das Areal von einem unabhängigen Gutachter bewerten lassen, „und der wusste auch genau, dass als Zweck eine Schule gebaut werden soll“, sagte Dollinger. Er betonte, dass Kommunen Grundstücke nicht unter Wert verkaufen dürften. Des Weiteren widersprach er dem Vorwurf, dass die Stadt Bürgschaften gefordert habe: „Wir wollten eine Finanzierungsbestätigung, dass das Grundstück bezahlt werden kann. Das ist aber keine Bürgschaft.“

An die Adresse des Vereinsvorsitzenden schimpfte Dollinger: „Das wird nichts, weil Herr Becker kein vernünftiges Konzept hat. Ich weiß auch nicht, mit was er seinen Hofladen bestücken will.“ Laut der Informationen des Bürgermeisters gebe es keine schulrechtliche Genehmigung für eine solche Privatschule und die sei derzeit auch nicht absehbar. „Die schulrechtliche Genehmigung für eine Montessorischule wird auch nicht kommen“, sagte Dollinger in seinem Abschlusssatz, „und deshalb werde ich den Stadtrat nicht weiter mit diesem Thema belästigen.“

