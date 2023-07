Gute Nachrichten vom Trinkwasser in Moosburg und Langenbach - Doch Abkoch-Empfehlung bleibt bestehen

Neue Meldung des Landratsamts Freising

Bürger der Stadt Moosburg und aus Teilen der Gemeinde Langenbach sollen Trinkwasser weiter abkochen. Die Behörden erklären den aktuellen Stand.

Update vom Mittwoch, 26. Juli: Die Stadt Moosburg hat am Mittwoch neue Informationen zum belasteten Trinkwasser in der Region veröffentlicht - und sie beinhalten gute Nachrichten: „Die Maßnahmen in der Aufbereitungsanlage des Wasserwerks waren erfolgreich, die Wasseruntersuchungen in den beiden Saugbehälterkammern ergaben keine erhöhten Keimwerte.“ Das bedeute, dass keine coliformen Keime mehr in der Aufbereitungsanlage des Wasserwerkes vorhanden seien.

Derzeit würden laut Rathaus vermehrt Spülungen im gesamten Rohrnetz durchgeführt, „Wasserproben müssen laufend entnommen und von einem externen Labor geprüft werden. Am heutigen Mittwoch werden an verschiedenen Stellen im Leitungsnetz Moosburg, Ober- und Niederhummel (Gemeinde Langenbach, Anm. d. Red.) Wasserproben gezogen und untersucht“. Insgesamt seien das sechs Stellen in Moosburg sowie jeweils eine in Ober- und eine in Niederhummel. Die Teststellen befinden sich laut der Behörde an den Endsträngen des Trinkwassernetzes. „Das Wasserwerk Moosburg hat an diesen Endsträngen vor allem Teststellen in der Nähe von Kindergärten und einer Senioreneinrichtung ausgewählt, um gerade diesen Personengruppen besondere Sicherheit zu gewähren.“

Abkoch-Empfehlung bleibt weiter bestehen - vorerst

Weiter heißt es in der Mitteilung der Stadt: „Nach den Vorgaben des Gesundheitsamts Freising müssen diese Wasserproben dann dreimal aufeinanderfolgend (d. h. an 3 verschiedenen Tagen) negativ sein, um die Abkochempfehlung aufheben zu können.“ Das bedeute, dass „die offizielle Anordnung des Gesundheitsamtes zum Abkochen des Trinkwassers frühestens in der kommenden Woche aufgehoben wird. Wir werden Sie regelmäßig über die Ergebnisse der Untersuchungen informieren.“ Für vulnerable Gruppen - also Kleinkinder, immungeschwächte und ältere Menschen - gelte bis dahin als Vorsichtsmaßnahme weiterhin die Empfehlung, das Trinkwasser zum Verzehr vorher abzukochen.

Ursprüngliche Meldung vom Montag, 24. Juli:

Moosburg - Auch nach einer Woche gibt es noch keine Entwarnung: Wie das Landratsamt Freising an diesem Montagnachmittag, 24. Juli, mitteilt, soll das Trinkwasser im Bereich Moosburg und in Teilen der Gemeinde Langenbach (detaillierte Liste siehe Textende) weiter abgekocht werden. Grund dafür ist der Nachweis von coliformen Keimen. Erstmals war die Abkoch-Empfehlung am vergangenen Montag, 17. Juli, ausgesprochen worden. „Bei den Trinkwasseruntersuchungen für die Versorgung von Moosburg und Teilen der Gemeinde Langenbach gibt es noch keine Entwarnung“, heißt es in der jüngsten Mitteilung der Kreisbehörde. Nach derzeitigem Stand gehe der Wasserversorger - namentlich das Wasserwerk Moosburg - davon aus, „dass die Ursache der Verkeimung nicht im Trinkwassernetz, sondern in der Wasseraufbereitung zu suchen war“.

Die beiden Kammern der Wasseraufbereitung seien sorgfältig gereinigt und am Montag neue Proben entnommen worden. „Da die Wasseruntersuchungen über 20 Stunden andauern, werden die Ergebnisse laut Stadt Moosburg erst am Dienstag vorliegen.“ Dann wisse man, ob das Trinkwasser in der Aufbereitungsanlage - also im Wasserwerk selbst - ohne Keime sei.

Ergebnisse für Donnerstag oder Freitag erwartet

Danach, so informiert das Landratsamt, erfolge nochmals eine Spülung des Leitungsnetzes – die komplette Spülung des Trinkwassernetzes werde etwa einen Tag dauern. „Anschließend, so teilt die Stadt Moosburg mit, werden an verschiedenen Stellen im Wasserwerk und im Leitungsnetz erneut Proben entnommen, die Ergebnisse werden am Donnerstag oder Freitag vorliegen.“ Die endgültige Freigabe erteile schließlich das Gesundheitsamt Freising, „sobald keine Keime mehr im Trinkwasser nachgewiesen werden“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Bis dahin gilt laut Tobias Grießer, Sprecher des Landratsamts Freising, nach wie vor die Empfehlung des Gesundheitsamts und des Wasserwerks, das Trinkwasser für den Verzehr abzukochen. „Dies gilt vor allem für vulnerable Gruppen“ - also beispielsweise Kleinkinder, ältere oder immungeschwächte Menschen. „Für gesunde Menschen besteht derzeit keine akute Gesundheitsgefahr.“

ft

Trinkwasser abkochen: Diese Gebiete sind betroffen Betroffen sind folgende Gebiete: Stadt Moosburg, die Ortsteile Thonstetten, Grünseiboldsdorf sowie die Langenbacher Ortsteile Ober- und Niederhummel, Windham und Asenkofen. Nicht betroffen sind die Moosburger Ortsteile Pfrombach und Aich sowie Niederambach, Oberambach und Feldkirchen. Wichtig beim Abkochen sei, dass das Wasser zum Sieden gebracht und danach in einem geschlossenen Behälter zehn Minuten aufbewahrt wird. Dazu würden sich handelsübliche Wasserkocher oder Ähnliches eignen, heißt es vonseiten der Stadt Moosburg. Das Gesundheitsamt Freising betont, die Abkochempfehlung gelte nur für Trinkwasser. „Beim Duschen oder Gartengießen muss man sich keine Sorgen machen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.