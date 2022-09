Gutes Niveau in Sachen Eiweiß- und Extraktgehalt: Vorsichtig positive Bilanz bei der Braugerste

Prämierung am Rande der Moosburger Herbstschau

Angesichts der herausfordernden klimatischen Bedingungen stellt die Braugerstenernte die Branchenvertreter zufrieden. Über einen Punkt freut man sich besonders.

Moosburg – 97 Proben Braugerste aus 16 verschiedenen Landkreisen wurden in den vergangenen Tagen analysiert. Das Ergebnis ist durchaus zufriedenstellend. Bei der traditionellen Prämierung der Landkreissieger am Rande der Moosburger Herbstschau analysierten die Experten die Ernte 2022, bevor im Moosburger Festzelt in Bier verarbeitete Braugerste genossen wurde.

Der Sieger bei den Bonitierungen kommt aus dem Landkreis Ebersberg

Markus Föstl aus dem Landkreis Ebersberg war heuer der Sieger bei den Bonitierungen, denn er bekam die maximal möglichen 35 Punkte für seine Gerste. Im Landkreis Freising wurde Jakob Edlhuber aus Neufahrn ausgezeichnet. Mit der Sorte Solist kam er auf 34 Punkte: es war das zweitbeste Resultat dieses Jahres. Die Glückwünsche des Landkreises überbrachte die stellvertretende Landrätin Anita Meinelt, die zuvor schon bei der Bonitierung die Kornproben mit untersucht hatte.

In der Fachkritik zog Markus Herz, Züchtungsforscher der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) aus Freising ein vorsichtig positives Fazit. Die Braugerste habe heuer ein gutes Niveau bei Eiweiß- und Extraktgehalt. Dagegen befinde sich die Kornqualität auf einem mittleren Level, jedoch sei sie besser als 2021. Das sei zufriedenstellend – gerade in Anbetracht der klimatischen Bedingungen. Markus Herz betonte, dass durch die lange Trockenheit sowohl der Ertrag als auch die Qualität gelitten hätten.

Trendwende: Die Anbaufläche in Bayern wächst wieder

Erfreulich ist aus Sicht der Fachleute, dass die Anbaufläche mit 99.000 Hektar in ganz Bayern angewachsen ist, nachdem die Fläche in den Vorjahren immer weniger wurde. Zu der Trendwende steuert der Bereich Moosburg mit den 16 Landkreisen aus Südbayern 22.371 Hektar bei. „Wir sind sehr froh, wieder an die 100.000 Hektar heranzukommen“, sagt Markus Herz.

Im Festvortrag erinnerte sein Chef Stephan Sedlmayr, Präsident der LfL, daran, dass in den 1970er Jahren rund 400.000 Hektar in Bayern für den Anbau von Braugerste genutzt worden seien. Damals hatte man auch mit weniger erforschten Sorten einen deutlich geringeren Ertrag pro Hektar. Sedlmayr rechnete vor, dass damals etwa 20 Prozent der bayerischen Flächen für Braugerste genutzt worden seien, es heute nur noch rund fünf Prozent sind.

Der Marktpreis der Braugerste liegt dieses Jahr bei 39 Euro für den Doppelzentner. Weiter rechnete der LfL-Präsident vor, dass die in Südbayern produzierte Braugerste für rund 2,4 Millionen Hektoliter Bier reiche. Und statistisch mache diese Zutat 7,5 Cent bei einer Maß Bier aus. „Die Gerste ist nicht schuld an den Bierpreisen auf dem Oktoberfest“, witzelte Stephan Sedlmayer.

