Hammer-Attacke: Sogar die Ehefrau des Opfers verteidigt den Angeklagten

Justitia beschäftigt eine Hammer-Attacke in Moosburg, die tödlich enden hätte können. © Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild

Im Prozess wegen der Hammer-Attacke in Moosburg hat jetzt nicht nur die Ehefrau des Angeklagten ausgesagt. Auch die Frau des Opfers verteidigt den Angreifer.

Landshut/Moosburg – Das hat der Verteidigung weniger gefallen. Im Prozess um eine Auseinandersetzung mit Hammer am 25. November 2022 in Moosburg haben jetzt vor dem Landgericht sowohl das rechtsmedizinische Gutachten als auch die Auswertung der Spuren am Tatort gegen einen Sturz gesprochen.

Wie berichtet, muss sich ein 42-Jähriger wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor der ersten Strafkammer verantworten, weil er seinem Schwager „aus dem Hinterhalt“ heraus mit der spitzen Seite des Hammers auf den Kopf geschlagen haben soll, als dieser aus seiner Haustür trat. Der in Kanada lebende Mann hatte zu Prozessbeginn eingeräumt, für die körperliche Auseinandersetzung mit seinem Schwager „allein verantwortlich“ zu sein. Eine Verletzungs- oder Tötungsabsicht hatte er jedoch bestritten. Der 53-Jährige hatte einen Bruch der Schädeldecke erlitten.

„Was macht ihr denn da für Sachen“

Die Verteidigung zielt darauf ab, dass diese Verletzung auch durch einen Sturz im Zuge des Gerangels entstanden sein könnte. Bestritten hatte der Angeklagte zum Prozessauftakt im Mai ebenfalls, seinem Schwager am Morgen aufgelauert zu haben. Den in seinem Auto liegenden Hammer habe er nur mitgenommen, um damit seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen.

Die aus Kanada angereiste Ehefrau bestätigte am Donnerstag die Einlassung ihres Mannes, wonach er zu dem Haus des Schwagers gefahren sei, weil dieser Gespräche am Telefon verweigert habe. Hintergrund waren Ehestreitigkeiten zwischen Schwester und Schwager – die Scheidung lief. Der Angeklagte hatte vor Gericht angegeben, in dem Konflikt vermitteln zu wollen.

Ihr Mann habe immer nur helfen wollen, so die Ehefrau am sechsten Verhandlungstag. Das Verhältnis zu seinem Schwager sei eigentlich gut gewesen, so die 41-Jährige. „Was macht ihr denn für Sachen“, sei ihre Antwort gewesen, als er ihr am Tattag geschrieben habe, dass der Schwager ihn angegriffen habe, sie gerauft hätten und beide hingefallen seien. Dass ihr Mann einen Hammer in der Hand gehalten habe, wisse sie überhaupt nicht. „Kann ich mir auch gar nicht vorstellen.“

„Dein Bruder ist da, um meinen Vater umzubringen“

Hinweise, dass die Kopfverletzung durch einen möglichen Sturz entstanden ist, „drängten sich nicht auf“, hieß es in einer Stellungnahme zu der Auswertung der Spuren am Tatort. Man habe weder am Geländer noch an der Mauer noch auf der Treppe Blut sichergestellt.

Untersucht worden waren von der Spurensicherung auch Fußweg, Treppenaufgang und Haustür. Der Verteidiger Hubertus Werner monierte jedoch, dass der Garten komplett außer Acht gelassen wurde. Doch auch die Rechtsmedizinerin geht anhand des Verletzungsbildes eher von einem Hammerschlag als von einem Sturz aus.

Die Schwester des Angeklagten verweigerte ihre Aussage, war aber einverstanden, dass die Kammer ihre Aussage der Polizei gegenüber verliest. Demnach habe sie am Tattag noch geschlafen, als ihr Sohn plötzlich im Zimmer stand und sagte: „Dein Bruder ist da mit Hammer und Handschuhen, um meinen Vater umzubringen.“ Ihr Mann habe ihr in 25 Jahren Ehe alles „weggestohlen“. Weil die Söhne auf der Seite ihres Vaters gestanden hätten, habe sie ihren Bruder gebeten, ihr zu helfen. Der wäre dann zu ihrem Mann gefahren, um ihm „höchstens Angst zu machen“, nicht um ihn umzubringen. Der Prozess wird am 10. August fortgesetzt. (kö)

