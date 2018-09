Haufenweise skurille Pakete

Was der Mensch an einem Flughafen so vergisst und was er, bevor er Zoll zahlen müsste, lieber liegen lässt, das kommt alle Jahre wieder bei der Moosburger Herbstschau unter den berühmten Hammer. Vom PC bis zum Gehstock, vom Spielzeugbagger bis zur Spiegelreflexkamera – alles dabei.

Moosburg– Das ist schon erstaunlich: Wieso kommt bei einer Fundsachenversteigerung des Flughafens im Festzelt der Moosburger Herbstschau eine Motorsäge unter den Hammer? Was wollte bitte ein Passagier mit einem riesigen Plastiksack, voll mit 50 PLÜSCHIGEN Nackenhörnchen? Und wo kommen rund 15 Meter Gürtel her? Das ganz spezielle Event auf der Herbstschau, wie Bürgermeisterin Anita Meinelt die Versteigerung der FMG nannte, war am Samstag eine spektakuläre und eine rasante Angelegenheit. Auch Dank Schnellsprech- und Profi-Auktionator Josef Mittermeier.

Papas Handy sei kaputt, erzählt ein junger Mann, der gerade für 80 Euro ein voll funktionsfähiges Smartphone ersteigert hat – zur Freude von Papa. Er war einer von ganz vielen Glücklichen, die sich am Samstag über einen Zuschlag freuten: „Zum ersten, zum zweiten, und zum … dritten!“ In lustigen, mal wertvollen, mal ganz skurrilen Paketen wurden die unzähligen Fundstücke zusammen gepackt – beispielsweise was „für unsere Kleinen“, nämlich ein Spiel, ein Haarreif, eine Hello Kitty-Puppe und ein rosa Prinzessinnenkleidchen. „Da mag doch jede Frau wieder schwanger werden“, scherzte der Auktionator. Immerhin: Für 35 Euro wechselten die Sachen ihren Besitzer.

Oder wie wäre es mit dem Package bestehend aus einem kleinen FCB-Fußball, einem Ladegerät und einem DVD-Player? Auch dieses Trio ging schnell weg, die Gebote wurden in Fünf-Euro-Schritten erhöht. Und so schnell wie Mittermeier die Zahlen ins Festzelt rief, so schnell konnte man gar nicht schauen. Bis zu 240 und manchmal sogar 300 Euro wurden hingeblättert, wenn es um das Ersteigern wertvollen Schmucks ging – ein „Armreif, goldfarben, gestempelt 585“ beispielsweise, wie er im Katalog verzeichnet war. Während viel Schmuck – teilweise auch nicht gerade hochwertiger Art, fast schon kiloweise in Plastiksäcken abgepackt – eher die Damenwelt im Festzelt ansprach, war für die Herrenwelt zum Beispiel ein ganzer Packen Herrenjacken – Hugo Boss inklusive – interessant: 55 Euro musste man für die zehn Jacken hinblättern. Schlag auf Schlag und zack-zack gingen die Stücke über den Tresen, zehn Minuten hatte man nach dem Zuschlag Zeit, das Teil abzuholen.

Und zwar nur gegen Zahlung in bar. Das galt auch und besonders für die eine oder andere „Überraschungsbox“. Und erst recht natürlich für Koffer, die für bis zu 300 Euro und mehr an den Mann gebracht wurden. Die Spannung war groß bei den neuen Besitzern, die meisten öffneten das gute Stück aber erst zu Hause. Vorfreude ist die größte Freude. Derjenige, der den Zuschlag für zwölf Vogelfutterstationen erhielt, wusste allerdings ganz genau, was er sich da eingekauft hatte. Außergewöhnlich oft waren ganze Bündel von Regenschirmen, ganze Taschen voller Sonnenbrillen und Zippopakete im Angebot.

Lang gefackelt wurde vom Auktionator aber nicht. Seine Empfehlung: „Sie müssen schnell sein.“ Und am besten wäre es, beide Arme so lange oben zu halten, bis man den Zuschlag erhalte.

Aber nicht nur die stolzen Käufer waren an jenem Samstagnachmittag froh und glücklich. Freuen darf sich auch der Kinderschutzbund Moosburg, der einen Teil des Erlöses aus der Versteigerung als Spende der FMG bekommt.