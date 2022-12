Haushalt „in der Warnfarbe gelb“: Moosburgs Zahlenwerk knapp unter 100-Millionen-Schallgrenze

Mit 94,2 Millionen Euro liegt der Moosburger Haushalt für 2023 knapp neun Millionen Euro über dem Vorjahr. (Symbolbild) © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Der Moosburger Haushalt 2023 ist verabschiedet. Die Fraktionen sehen das Zahlenwerk überwiegend positiv, doch es gab auch mahnende Stimmen im Stadtrat.

Moosburg – Wie schon in den vergangenen Jahren gab es auch diesmal wieder einen Rekord beim Volumen des Moosburger Haushalts: Mit 94,2 Millionen Euro liegt das Zahlenwerk für 2023 knapp neun Millionen Euro über dem Vorjahr (85,5 Millionen). Die Summe setzt sich zusammen aus 56,5 Millionen Euro im Verwaltungs- sowie 37,7 Millionen Euro im Vermögenshaushalt.

Ein zweifelhafter Rekord

Die massiven Steigerungen im Verwaltungshaushalt sind ein zweifelhafter Rekord. Trotz optimistischer Ansätze bei der Gewerbesteuer (12,0 Millionen) und der Einkommensteuerbeteiligung (14,0 Millionen) ist es nicht gelungen, die eigentlich notwendige Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1,5 Millionen Euro zu erwirtschaften. Zuletzt wurde der Stadt eine höhere Schlüsselzuweisung angekündigt (4,5 Millionen), sodass nur noch 430 000 Euro vom Vermögenshaushalt benötigt werden, um das Verwaltungsgeschäft zu decken.

Bürgermeister Josef Dollinger (FW) machte in seiner Haushaltsrede deutlich, dass man sich die für 2023 eingeplante Kreditaufnahme von 16,1 Millionen Euro nicht jedes Jahr leisten könne. Um in den kommenden Jahren den Verwaltungshaushalt wieder decken zu können, müsse man die Sparmaßnahmen intensivieren. An eine schnelle Einnahmensteigerung glaubt der Rathauschef nämlich nicht.

Knapp unter der 100-Millionen-Schallgrenze

Bei den Stellungnahmen aus den Fraktionen wurden gemischte Gefühle deutlich. „Corona scheint sich stimulierend auf den Moosburger Haushalt auszuwirken“, witzelte 3. Bürgermeister Michael Stanglmaier (Grüne) angesichts von drei Rekord-Haushalten in Serie. Finanzreferent Jörg Kästl (ÖDP) war dagegen froh, dass man die Schallgrenze der 100 Millionen Euro noch nicht erreicht habe.

Seitens der CSU sprach Rudolf Heinz von einem Haushalt in der Warnfarbe „gelb“, allerdings befinde man sich in sehr unruhigen Zeiten. Mittelfristig müsse man den Verwaltungshaushalt decken. Für die Finanzplanung 2024 machte Heinz deutlich, dass die CSU die Stellenschaffung eines Wirtschaftsförderers anstrebe.

Künftige Generationen brauchen Spielraum

Die Fraktion Fresh mahnte an, dass sich der Stadtrat grundlegende Gedanken machen müsse für die langfristige Konsolidierung des Haushalts. Benedict Gruber betonte, dass man auch den nachfolgenden Generationen Handlungsspielraum erhalten müsse.

Reinhard Lauterbach (FW) stellte sich gegen Schwarzseher („Wir lassen uns nicht von der dunklen Seite der Macht leiten“) und sprach die freiwilligen Leistungen an. Ganz bewusst leiste man sich diese Ausgaben als Anerkennung für das vielfältige Engagement der Bürger um ihre Stadt.

„Kind schon längst in Brunnen gefallen“

Während die meisten Fraktionen vielleicht auch für den Weihnachtsfrieden eher positiv auf das große Zahlenwerk blickten, wurde Philipp Fincke (FDP) deutlicher: „Das Kind ist schon längst in den Brunnen gefallen.“ Er kritisierte den grundsätzlichen Haushaltsaufbau, „weil die Bilanzen durch Grundstücksverkäufe geschönt werden“. Zudem verwies Fincke auf den Fakt, dass mehrere Stellen der Stadtverwaltung Moosburg teilweise bereits seit Jahren nicht besetzt sind.

Letztlich hatten die Vertreter aller politischen Gruppierungen im Stadtrat in ihrer Sichtweise Licht und Schatten gefunden. Am Ende blieb es aber dabei, dass der Haushalt wie in den vergangenen Jahren einstimmig verabschiedet wurde.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.