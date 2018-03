Alles in Balance

Heinrich-Schütz-Ensemble Freising

Einen ganz besonderen Akzent setzte das Heinrich-Schütz-Ensemble am Wochenende mit dem Passionskonzert „Leiden & Leben“. Motetten alter und zeitgenössischer Meister, meisterlich interpretiert, erklangen in der Christi Himmelfahrtskirche am Freitag in Freising, am Samstag im Kastulus Münster in Moosburg.