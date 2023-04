Helden der Nacht: Newcomer-Schülerband Khaos begeistert bei Rockkonzert im Moosburger JUZ

Die Newcomer: Khaos heißt die talentierte Schulband der Kastulus-Realschule, die am Samstag mit Coversongs begeisterte. © Lorenz

Live-Rockmusik gab es am Samstag im Moosburger Jugendhaus zu hören: Dort standen die Newcomer von Khaos und die Routiniers von Luis Lunchbox auf der Bühne.

Moosburg – Heiß her ging es am Samstag in Moosburg, genauer gesagt im Jugendhaus: Dort heizten nämlich zwei Bands ihrem Publikum gehörig ein, wobei eine Formation diesbezüglich besondere Beachtung finden muss. Die Schulband Khaos der Kastulus-Realschule Moosburg spielte sich nämlich schon nach wenigen Tönen schnurstracks und zielsicher in die Herzen der Gäste – und zwar mit Können, Charme und einer deutlich spürbaren Liebe zur Musik und dessen Magie.

Das Publikum war zahlreich ins Jugendhaus Moosburg gekommen und wurde vom Doppelkonzert „Rock im JUZ“ nicht enttäuscht. © Lorenz

Die Bühne war klein, eigentlich viel zu klein für Khaos, die zeitweise eng zusammenrücken mussten, damit ja jeder Platz hatte. Die Schüler aus den Jahrgangsstufen 5 bis 10 der Moosburger Realschule covern Songs, die ihnen nahe liegen – wie etwa „Creep“ von Radiohead oder „I Love Rock´n´Roll“ von Joan Jett. Das alleine wäre jetzt keine große Kunst per se, wäre da nicht dieses gewisse Etwas bei Khaos – eine Interpretationsfreude und der spezielle Verve, diesen Songs eine ganz eigene Stimmung zu geben. Die Schüler und Schülerinnen sind allesamt ohne Zweifel große Talente, die am Anfang stehen und deshalb einen wunderbaren Charme auf die Bühne bringen – jenen Charme, den man eigentlich immer nur spürt und merkt, wenn gerade Großes entsteht.

Jeder durfte sich ausprobieren

Khaos spielte sich am Samstag durch das Songbook der Neuzeit, vermied die üblichen angestaubten Klassiker durchgängig, weshalb das Konzert einen ganz eigenen Drive bekam. Und auch das sieht man heutzutage kaum noch: Jeder durfte sich ausprobieren und jeder wurde damit auch zu einem Helden jener Nacht. So geht Musik und so muss Musik auch stattfinden können – im Kleinen, ohne nebensächlich zu werden. Die Bühne als Empore für eine Traumreise, die Songs als Handgepäck.

Und weil das eben alles so unkompliziert und schlichtweg nur der Magie der Musik gewidmet war, wurde das Konzert der Newcomer herzergreifend und herzberührend. Was man sich als Zuhörer wünschen würde: Khaos sollte eigene Songs schreiben, sollte über das singen, was sie bewegt – in ganz eigenen Worten und Melodien.

Die alten Hasen: Luis Lunchbox gaben routiniert und mit viel Hingabe Rock-Klassiker zum Besten. © Lorenz

Wunderbar und treffsicher gerockt

Nach gut einer Stunde gab es dann einen fliegenden Wechsel auf der Bühne und alte Hasen betraten die Stage: nämlich die Formation Luis Lunchbox aus dem Großraum München, die gleich mal mit Songs wie „Cocaine“ von Eric Clapton oder „Paint It Black“ von den Stones die Verstärker zum Wackeln brachten. Routiniert, mit richtig viel Bluesseele und der Liebe zur nostalgischen Reise rockte Luis Lunchbox das JUZ ganz und gar wunderbar und treffsicher. Solche Konzerte, bei denen Newcomer auf erfahrene Rockmusiker treffen, braucht es eindeutig mehr im Landkreis. Moosburg hat da einen guten Neustart hingelegt.

Richard Lorenz

