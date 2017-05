Heuer bei jedem Wetter: Neuer Anlauf für die Moosburger Sommernacht

Neuer Anlauf für die Sommernacht: Am Samstag, 24. Juni, soll die Großveranstaltung in der Moosburger Altstadt über die Bühne gehen – in diesem Jahr bei jedem Wetter.

In Moosburg steht ein ereignisreicher Sommer bevor - viele bekannte und auch neue Veranstaltungen sind in der Dreirosenstadt geplant. Als einer der Höhepunkte darf da die Sommernacht in Moosburg natürlich nicht fehlen - finden jedenfalls deren Organisatoren und haben einen erneuten Anlauf gestartet: Am 24. Juni soll das Großereignis wieder unzählige Besucher in die Moosburger Altstadt locken. Geboten werde wieder ein buntes Programm und eine „einzigartige Atmosphäre“ - und zwar kostenlos, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

+ Florian Weiss ist Radio- und TV-Moderator und DJ. Er soll bei der Sommernacht am Moosburger Stadtplatz für Stimmung sorgen. © fkn Bereits seit vielen Wochen wird im Hintergrund an Moosburgs beliebter Sommerparty gearbeitet. Nach den Absagen in den vergangenen beiden Jahren soll die Sommernacht in Moosburg 2017 nun endlich ihr erfolgreiches Comeback feiern. Dafür sorgen wird in erster Linie DJ Florian Weiss von Antenne Bayern, in Moosburg noch bestens bekannt von der ersten Sommernacht 2012. Auf der Hauptbühne am Stadtplatz will er den Besuchern einheizen.

In diesem Jahr erstmals garantiert bei jedem Wetter

Der Radiosender Antenne Bayern ist außerdem als offizieller Medienpartner in diesem Jahr dabei. „Beste Unterhaltung und jede Menge Spaß sind also garantiert“, schreiben die Organisatoren. Und meinen dies wörtlich: Denn die Sommernacht in Moosburg findet heuer erstmals bei jeder Witterung statt.



Ein weiterer Höhepunkt wartet mit dem im Landkreis beliebten Duo Appollon’s Smile, die die stimmungsvolle Atmosphäre im Amtsgerichtsgarten musikalisch abrunden. Für Unterstützung auf den Bühnen und in den Straßen sorgt die Gruppe der „Safado Street Groove Band“ mit Trommeln und vielfältigen Rhythmen. Für die Besucher stehen zahlreiche Bars mit Drinks und Cocktails für das passende Urlaubsfeeling bereit. Mit unterschiedlichen kulinarischen Spezialitäten und Snacks ist für jeden kleinen oder großen Hunger etwas dabei.

ft