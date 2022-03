Hilfe für die Ukraine: Frauen aus Moosburg und Mauern sammeln Sachspenden - Resonanz überwältigend

Von: Armin Forster

Volle Hütte: Die riesige Spendenbereitschaft aus der Region hat die private Sammelstelle in Mauern rasant gefüllt. © privat

Um notleidenden Ukrainern zu helfen, werden derzeit intensiv Sachspenden gesammelt. Während es in Moosburg noch Kapazitäten gibt, ist in Mauern eine Grenze erreicht.

Moosburg/Mauern – Eine Welle der Hilfsbereitschaft für die Ukraine formiert sich derzeit vielerorts – auch im nördlichen Landkreis: Beispielsweise in Mauern und Moosburg werden seit Tagen Sachspenden gesammelt, die Aktionen verbreiten sich dabei durch Mundpropaganda, über Facebook und in WhatsApp-Gruppen.

Krieg in der Ukraine: Hilfsbereite Moosburger sammeln Sachspenden

In Moosburg war es die 37-jährige Anna Amann, die es nicht mehr ertrug, untätig auf die Bilder des Kriegs in der Ukraine zu starren. Als gebürtige Polin, deren Vater ihr schlimme Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt hat, wollte sie sich aus der Ohnmacht befreien, wie sie sagt: „Uns geht’s doch so gut. Wir müssen diesen Menschen helfen.“ Also habe sie mit Nachbarn gesprochen, sich informiert, und dann am Sonntag beschlossen, Sachspenden zu sammeln und dem Verein Flüchtlingshilfe Erding vorbeizufahren. Zunächst im kleinen Kreis – „aber das hat sich rasch herumgesprochen“, sagt Anna Amann mit großer Freude in der Stimme.

Spätestens seit sie eine Übersicht der benötigten Artikel in die Facebook-Gruppe „Moosburg für Jung und Alt“ gepostet hatte, stand ihr Telefon kaum mehr still. Nun türmen sich in ihrem Haus am Mühlbachbogen 12 c sowie in den Garagen ihrer Familie und der ihrer Nachbarn Kisten und Säcke voller Kleidung, Babyartikel, Schlafsäcke, Decken, Hygieneprodukte und so weiter. Amann sagt: „Ich dachte mir, bevor jeder einzeln zur Sammelstelle nach Erding fährt, kann man es auch bei uns vorbeibringen und wir geben es dann weiter. Das nimmt manchem vielleicht die Hemmung, etwas abzugeben.“ Ihr Mann habe über die Arbeit mehrere Transporter organisieren können, die nun am Samstagvormittag alles abholen sollen.

Helferin aus Mauern berichtet: „Dann ist alles ins Rollen gekommen“

Ein paar Kilometer weiter, am Bajuwarenweg in Mauern, geht ebenfalls Beeindruckendes über die Bühne: Dort hatten die beiden Frauen Gabriela Mihaluca und Adriana Hänsel – Mutter und Tochter – eine ähnliche Sammlung ins Rollen gebracht. Nur mit dem Unterschied, dass die Waren von dort aus über München an die rumänisch-ukrainische Grenze gebracht werden. Auch ihre Nachbarin, Sabine Heigl, bekam das mit – und hatte die Info an Freundinnen per WhatsApp und in der Facebook-Gruppe „Mauern“ geteilt. „Dann ist alles ins Rollen gekommen“, sagt Heigl, immer noch erstaunt. Es seien nicht nur unzählige Menschen aus der Region vorbeigekommen, um Sachspenden anzuliefern. „Eine Familie aus Au ist sogar gleich dageblieben, um mitzuhelfen.“

Drei Freiwillige, die in Mauern eigentlich nur Spenden abgeben wollten - und dann spontan zum Mithelfen geblieben sind. © privat

Das Gartenhäuschen platze inzwischen zum wiederholten Mal aus allen Nähten, zwei volle Sprinter mit Waren wurden bereits abtransportiert. Weil die Kapazitäten am Bajuwarenweg in Mauern sowie die Ausweich-Annahmestelle am Keltenweg inzwischen erschöpft sind, können dort keine Waren mehr angenommen werden. Nachdem das Tagblatt den Kontakt vermittelt hatte, empfehlen die Mauerner Frauen nun ebenfalls als Anlaufstelle den Verein Erdinger Flüchtlingshilfe. Oder eben Anna Amann in Moosburg. Denn die betont: „Wir haben noch Platz.“

Der Spendenaufruf des Vereins Flüchtlingshilfe Erding, für den auch Anna Amann sammelt:

Infos und Kontakte zur Moosburger Sammlung für notleidende Ukrainer

Die Sammlung bei Anna Amann am Mühlbachbogen 12c in Moosburg (Tel. 0176/83074385) läuft noch bis frühen Samstagvormittag, 5. März, dann wird die Ware zum Sammelplatz des Vereins Erdinger Flüchtlingshilfe transportiert. Eine Übersicht der benötigten Waren finden sich auf dieser Seite.

