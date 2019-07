Hip-Hop-Festival in Moosburg: Gute Stimmung, aber zu wenig Publikum

Das 1. Moosburger Hip-Hop-Festival im JUZ kam gut an - aber die Besucherzahlen blieben überschaubar. Der Veranstalter gibt sich trotzdem optimistisch.

Moosburg – Talente aus der Region zu fördern, das ist das Ziel des Independent-Labels „New Word Order“ in Moosburg. Am Samstag hatten die beiden Gesellschafter des Labels, Petra und Patrick Soyer, dafür das erste Moosburger Hip-Hop-Festival organisiert. Ihre Erwartungen wurden jedoch nicht so recht erfüllt: Nur rund 80 Besucher kamen zur Veranstaltung im Moosburger Jugendhaus und verteilten sich tröpfchenweise über sich den ganzen Tag.

Auch wenn am Nachmittag der Boden im Außenbereich des JUZ von den kräftigen Regengüssen noch recht matschig war, so ließen sich Graffiti-Künstler Gregor Wolff und Michael Winter nicht davon abhalten, eine vorbereitete und ursprünglich graue Wandfläche mit ihren Spraydosen zu verschönern. In großen Lettern skizzierten sie den Namen des Labels, das das Festival ermöglicht hatte: New Word Order. Im Laufe des Abends wurde es noch mit Farbe versehen – bunt, wie der ganze Abend verlaufen sollte. A.m.S. Soundsystem, T-Delight, Aco 70, Mosaik oder Zleyr: Das waren nur einige der Namen, die den Hip-Hop-Fans richtig einheizten. Eine Tanzshow sorgte zusätzlich für Party, genauso wie ein DJ, der am späten Abend nach der Show noch „Best of Rap“ auflegte. Bis 1 Uhr feierten die Anwesenden alle möglichen Strömungen des Hip Hops.



+ Die Graffiti-Künstler Michael Winter (l.) und Gregor Wolff zeigten ebenfalls live ihr Können. © Maria Martin „Die Resonanz der Leute, die gekommen sind, war durchwegs positiv“, berichtete Veranstalter Patrick Soyer (33), im Anschluss an sein Festival. Dass am Samstag statt der erhofften 120 Gäste nur knapp 80 den Weg ins Jugendhaus an der Stadion-Straße gefunden hatten, lag laut Soyer unter anderem an der schlechten Witterung. Obwohl man von Anfang an ein Indoor-Festival angekündigt habe, hätten sich viele potenzielle Besucher in Gedanken an ein Open-Air-Event vom ungemütlichen Wetter abschrecken lassen. „Wir haben einige Rückmeldungen bekommen, dass man gedacht habe, das Festival findet draußen statt“, sagte Soyer.



Maria Martin