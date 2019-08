Hitlergruß am Moosburger Bahnhof gezeigt: Polizei ermittelt 27-Jährigen

Zwei mal hob er die Hand zum Hitlergruß und machte bedrohliche Gesten. Nach dem Vorfall am Moosburger Bahnhof erhielt der Mann (27) nun Besuch von der Polizei.

Moosburg - Die Polizei kann einen Ermittlungserfolg vermelden. Wie die Beamten berichten, hatten am Sonntag, 11. August, gegen 5.53 Uhr am Moosburger Bahnhof ein 58-jähriger Deutscher und ein 34-jähriger Nigerianer aus dem Landkreis Freising auf den Zug Richtung München gewartet. Zum gleichen Zeitpunkt befand sich ein zunächst unbekannter Mann auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig (Fahrtrichtung Landshut). Unmittelbar bevor der Zug in Richtung München einfuhr, schritt der Unbekannte an die Bahnsteigkante, zeigte den Hitlergruß und machte weitere bedrohliche Gesten. Bei der Abfahrt des Zuges hob er noch einmal den Arm zum Hitlergruß. Aufgrund dieses Verhaltens wurde Strafanzeige erstattet.

Als Tatverdächtiger konnte nun ein 27-jähriger Deutscher ermittelt werden, der laut Polizei derzeit im Landkreis Freising einer Beschäftigung nachgeht. In der Vernehmung begründete er sein Verhalten damit, dass er zum Tatzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden habe und distanzierte sich von rechtsradikalem Gedankengut. Wegen des Verwendens verfassungsfeindlicher Kennzeichen sowie möglicher Bedrohung werde sich nach Abschluss der Ermittlungen die Staatsanwaltschaft mit dem Beschuldigten auseinandersetzen, hieß es dazu bei der Moosburger Polizei.

ft

