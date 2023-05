Hochaktuelle Themen: Großer Andrang bei Moosburger Solartagen - Energie-Experten stark gefragt

Von: Nico Bauer

In seinem Element: Solarfreunde-Vorsitzender Hans Stanglmair erklärte den vielen Interessierten die aktuellen Gesetze rund um Energie und Heizen. © Bauer

Unabhängige und umfassende Infos rund um erneuerbare Energie fürs eigene Zuhause: Damit haben Moosburgs Solartage schon oft Interessierte angelockt. Heuer besonders.

Moosburg – Kaum ein Thema bewegt die Menschen derzeit so sehr wie die Energieversorgung. Deshalb waren die Moosburger Solartage so stark wie selten zuvor frequentiert. Fast alle Besucher kamen mit vielen Fragen zur Energiegewinnung, den Preisen und natürlich den in der Regierung diskutierten Gesetzesänderungen. Und sie bekamen von den Experten Antworten.

Große Übersicht über Gesetze und Lösungen

Der Magnet der zweitägigen Veranstaltung auf dem Gelände der Moosburger Mittelschule war eine große Stellwand, an der die Gastgeber alle derzeitigen Gesetzesideen für Heizungen nach dem aktuellen Stand aufzeigten. In Tabellen wurde veranschaulicht, was geplant ist und welche Lösungsoptionen es gibt. Die Mitglieder der Solarfreunde halfen dabei immer wieder Besuchern, sich durch den Dschungel der Möglichkeiten zu navigieren. Hans Stanglmair, Vorsitzender und Gesicht des Vereins, betont auch, dass angesichts der jetzigen Situation ohne beschlossenen Gesetzestext nach zwei Wochen alles wieder ganz anders sein könne.

Im Pausenhof der Mittelschule waren bei den Moosburger Solartagen am Wochenende zahlreiche Aussteller rund um das Themenfeld „erneuerbare Energieversorgung“ vertreten. © Bauer

Hochkarätiger Expertentalk

Auch die Vorträge in den Klassenzimmern waren gut besucht – und das bereits am Freitagabend zum Eröffnungsevent mit Prof. Dr. Michael Sterner. Der renommierte Experte beantwortete die Frage, wie man sich unabhängig von Kohle, Erdöl und Erdgas machen könne. Rund 120 Interessierte an dem Abend waren schon ein Indikator für den Zulauf an den beiden folgenden Messetagen. Dort gab es dann ebenfalls diverse Vorträge – und die Gelegenheit, die auf den Nägeln brennende Frage zum eigenen Haus-Energiethema einem unabhängigen Fachmann zu stellen.

Als Pionier einst belächelt, nun gefragt

Mit 30 Ständen war der Platz in den beiden Hallen und auf dem Pausenhof der Mittelschule voll ausgereizt. Hans Stanglmair hatte diesmal sogar Interessenten absagen müssen, weil der Platz ausgegangen war. Für den Pionier der Photovoltaikanlagen ist dieser neue Höhepunkt der Veranstaltung die Bestätigung seiner Lebenspassion. 1991 hatte Stanglmair seine erste PV-Anlage in Betrieb genommen und wurde dafür damals schräg angeschaut. Dann versuchte er viele Jahre, die Menschen zu überzeugen, mit der Stromgewinnung aus der Sonnenenergie etwas für eine bessere Welt zu tun. Und nun sind die Solarfreunde der viel gefragte Ratgeber, der allerdings ehrenamtlich langsam an seine Grenzen gelangt.

Gut zu wissen Wer die Solartage verpasst hat, kann sich auf der Internetseite des Vereins informieren über die aktuellen Themen und technischen Möglichkeiten. Dort gibt es auch Videoseminare zum Nachschauen.

