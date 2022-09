Hodschager Kirchweih: Heimattreffen in Moosburg - inklusive Staatsminister

Reichlich Programm

Von Nico Bauer schließen

In Moosburg wurde am Sonntag die Hodschager Kirchweih wieder mit einem Heimattreffen zelebriert. Dabei kam auch ein hochrangiger Gast zu Wort.

Moosburg – Mit einem großen Programm feierte die Vereinigung der Hodschager Moosburg am Sonntag nach zwei Jahren Zwangspause ihr Heimattreffen. Stolz lebte die Gemeinde dabei einen Tag lang ihre Kulturen und hatte mit Staatskanzleichef Florian Herrmann auch noch einen prominenten Gast für die Festrede gewinnen können.

+ Staatsminister Florian Herrmann hielt eine Festrede. © Bauer

Herrmann stellte darin mit Schrecken fest, dass die Menschheit nichts aus der Geschichte gelernt habe. Der Staatskanzleichef erinnerte an 1944, als die Stadt Hodschag im heutigen Serbien traurige Berühmtheit erlangt hatte. In den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs wurden 183 Menschen bei einem Massaker erschossen. Und diese Geschichte erinnert den Politiker an die aktuellen Bilder aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

„Wir dachten, dass diese Geschichte vorbei ist“, sagte Florian Herrmann, „aber nun wiederholen sich Teile dieser Geschichte.“ Der Minister spannte immer wieder den Bogen zwischen der Vergangenheit und den aktuellen Ereignissen in Russland und der Ukraine. „Ihre Geschichte führt uns vor Augen, welche Folgen die Entscheidungen wie Putins Angriffskrieg haben werden.“ Konkret machte er deutlich, dass es auch nach dem Kriegsende lange brauchen werde, bis die Wunden in den Seelen der Menschen verheilt seien. „Es wird Jahrzehnte dauern, bis sich Menschen wieder zur Versöhnung die Hand reichen können, anstatt sie zur Abwehr zu halten.“ Sein Fazit klang traurig: „Es ist nicht ausreichend, dass die Geschichte einmal passiert ist.“

+ Im Pavillon am Haus der Heimat versammelten sich zahlreiche Gäste zum Hodschager Heimattreffen. © Bauer

Der Staatsminister widmete sich aber auch der Moosburger Hodschager-Geschichte. Vor fast 50 Jahren habe sich die Stadt für die Partnerschaft entschieden – in sicher nicht einfachen Zeiten. „Es gab seinerzeit bestimmt einige Diskussionen“, erklärte Florian Herrmann. Er lobte, dass es in Moosburg mutige Politiker gegeben habe, die wichtige Entscheidungen getroffen hätten. Den Hodschagern rief er beim Heimattreffen zu, „Sie und Ihre Vorfahren haben dazu beigetragen, dass Moosburg heute so ist, wie es ist“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das diesjährige Zusammentreffen war auch ein ganz besonderer Tag für Annemarie Förster. Die Vorsitzende der Moosburger Hodschager-Vereinigung stand das erste Mal an der Spitze des Heimattags und moderierte souverän durchs Programm.

+ Moderierte den Tag: Annemarie Förster. © Bauer

Vorab hatte es einen Umzug mit verschiedenen Vereinen, einen Gottesdienst im Kastulusmünster sowie eine Kranzniederlegung am Hodschager-Denkmal gegeben. Das bunte Fest im Haus der Vereine an der Hoschager Straße wurde schließlich von der Siebenbürger Blaskapelle aus Landshut umrahmt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.