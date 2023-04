Hunderte reisen beim Moosburger Historienmarkt zurück in die Vergangenheit

Von: Nico Bauer

Die Hände zum Himmel: „Magicus Solvius“ präsentierte sich als ein altertümlicher Gaukler und Zauberer, der alle Zuschauer mitriss. © Bauer

Die Moosburger sind reichlich stolz auf ihre Geschichte, und in dieses Bild passt der traditionelle Historienmarkt, der am Sonntag stattfand - mit Besucherzahlen wie vor Corona.

Moosburg - Inklusive Gastronomie wurden 40 Stände in der Innenstadt aufgebaut, an denen sich regionale Erzeuger, Handwerker und Künstler einem breiten Publikum mit mehreren Hundert Besuchern vorstellen konnten. Die Angebote reichten vom Seilmacher über textile Produkte aus Brennnesseln bis hin zu einem Holzskulpturen-Schnitzer.

Auf der Jagd nach den zehn Ringen: Begeistert probierten sich Kinder im Bogenschießen. © Bauer

Thomas David, Geschäftsführer der Moosburg Marketing, die den Historienmarkt organisiert, zeigte sich glücklich mit der Veranstaltung, an der Corona heuer keine sichtbaren Spuren mehr hinterlassen hat. Zufrieden beobachtete er, dass die Passanten und die Standbetreiber ins Gespräch kamen und die Einzelhändler der Innenstadt von dem verkaufsoffenen Sonntag profitierten. Bis zu viermal jährlich könnte eine solche Sonntagsöffnung in Verbindung mit einer besonderen Veranstaltung genehmigt werden, was aber in Moosburg nicht voll ausgereizt wird. Traditionell bietet man den Geschäftsleuten in der Innenstadt zweimal im Jahr die Gelegenheit, über den Sonntagstermin neue Kunden kennenzulernen.

Das Mitmach-Programm, das den Historienmarkt einrahmte, kam ebenfalls sehr gut an. Der altertümliche Gaukler „Magicus Solvius“ zog die Menschenmenge so in seinen Bann, dass Jung und Alt begeistert mitmachten, wenn es darum ging, auf einem Bein zu stehen oder die Hände jubelnd dem Himmel entgegen zu strecken. Der Künstler hatte eine ansteckende Art, begeisterte mit seinen Zaubertricks und fand auch immer wieder mehr oder anfangs etwas weniger freiwillige Assistenten.

Beliebt: Der Historienmarkt belebte die Innenstadt und erreichte wieder das Niveau, das Veranstalter und Besucher vor der Pandemie gewohnt waren. © Bauer

Auch an dem Stand, wo Kinder das Bogenschießen ausprobieren durften, war die Schlange über Stunden lang. Wunderbar zum Thema des Marktes passten auch die Hochräder des in Moosburg stark engagierten Vereins Historische Räder Bruckbergau. Auch hier durften mutige Mädchen und Buben ein paar Meter lang nachfühlen, wie sich einst die Menschen in Moosburgs historischer Altstadt fortbewegt hatten.