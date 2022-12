„Würde es sofort noch einmal machen“: Nuri Hammer, jüngstes Moosburger Christkind aller Zeiten, im Interview

Von: Nico Bauer

Überbringerin der Frohen Botschaft: Nuri Hammer (12) verkörperte in diesem Jahr das Christkind in der Dreirosenstadt. © Archiv: Bauer

Nuri Hammer, das jüngste Moosburger Christkind aller Zeiten, hat ihren Dienst getan. Im FT-Interview blickt das Mädchen auf seine Rolle zurück - und hat eine wichtige Botschaft.

Moosburg – Vermutlich war keine andere Kommune im Landkreis Freising im Advent 2022 dem Himmel so nah wie die Stadt Moosburg. Denn immerhin ist in der Dreirosenstadt das Christkind zu Hause. Nuri Hammer schlüpfte im weißen Kleid und mit goldener Krone in diese Rolle. Dabei sammelte die Zwölfjährige unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen, die sie auch abseits dieses Amts gut gebrauchen kann. Außerdem hat das Mädchen eine Weihnachtsbotschaft für die ganze Welt. Das Tagblatt hat sich mit der himmlischen Botschafterin unterhalten.

Nuri, heute ist Heiligabend, der Advent ist vorbei. Wie ging es dem jüngsten Moosburger Christkind aller Zeiten in dieser Vorweihnachtszeit?

Eigentlich ganz gut. Aber bei der Eröffnung des Moosburger Advent mit mehreren Hundert Leuten war ich schon sehr aufgeregt. Ich saß am Fenster des Rathauses und dachte mir, dass ich vielleicht doch besser wieder heimgehe und tue, als wäre nie etwas gewesen.

Was macht es mit Dir, wie eine Heilige von den vielen Kindern bewundert zu werden?

Das war schon ein komisches Gefühl, weil das normalerweise ja nicht so ist. Aber es war schon schön, so sehr bewundert zu werden.

Welches Gefühl überwiegt nun am 24. Dezember? „Schade, dass es vorbei ist“ – oder doch „Zum Glück ist der Stress zu Ende“?

Es ist schon schade, dass es vorbei ist. Natürlich musste ich ein paar Texte lernen. Aber ich hatte auch immer das Goldene Buch dabei, und das war eine Sicherheit.

Wenn jetzt Bescherung in Deiner Familie ist, siehst Du Weihnachten anders?

Nein, eigentlich nicht.

Würdest du deinen Klassenkameradinnen raten, auch einmal Christkind zu werden?

Das kommt auf die Person an, finde ich. Es gehört schon etwas Selbstbewusstsein und Mut dazu. Ich würde es ihnen aber wünschen, so eine Erfahrung machen zu dürfen.

Wird dir das, was du als Christkind gelernt hat, auch im alltäglichen Leben helfen – zum Beispiel, wenn du vor 25 Mitschülern ein Referat halten musst?

Ja, absolut. Meine Mutter sagt mir immer vor Referaten, dass ich schon vor ganz Moosburg gesprochen habe und das vor 25 Leuten ja wohl auch hinbekommen werde.

Hast du einen Vorschlag, wer nächstes Mal das Moosburger Christkind werden sollte?

Ich würde es sofort noch einmal machen (grinst). Ansonsten schlage ich eines meiner Engerl vor.

Wie lautet deine Weihnachtsbotschaft an Moosburg und die Welt?

Ich wünsche mir vor allem, dass wieder Frieden auf der Welt einkehrt. Krieg ist für niemanden gut.

