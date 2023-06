Ideale Bedingungen: Tausende Genießer bevölkern 3. Moosburger Bierfestival

Von: Nico Bauer

Teilen

Volles Gelände: Besonders belebt war das Bierfestival auf dem Moosburger Viehmarktplatz am Samstag. Die rund 4000 Gäste konnten 39 Brauereien kennenlernen. © privat

Äußerst zufrieden können die Macher des 3. Moosburger Bierfestivals sein: Das Probier-Event auf dem Viehmarktplatz war wieder eine runde Sache.

Moosburg – Es waren drei Tage für Feinschmecker, und es war wieder einmal eine gelungene Großveranstaltung: Das dreitägige Bierfestival rund um die Moosburger Schäfflerhalle erreichte diesmal nach den Schätzungen der Macher nicht ganz die 10.000 Besucher, aber bei der dritten Auflage war man nicht weit davon entfernt.

Organisator Jürgen Appel, der Getränkemärkte in Moosburg und Au betreibt, hat offenbar einen guten Draht nach oben. Auch bei dieser Auflage des Bierfestivals bekam er drei Tage puren Sonnenschein, und das bescherte dem Festival Menschen mit durstigen Kehlen. Vor allem am Samstag war das Gelände auf dem Viehmarkplatz so voll, dass immer wieder weitere Biertischgarnituren aufgestellt werden mussten. Appel schätzte die Besucher am Freitag auf 2500 Leute, am Samstag auf 4000.

Probierte Neues: Dieses Duo ließ sich am Sonntag ein Weißbier und ein Helles in der Sonne schmecken. © Bauer

Insgesamt 39 Brauereien waren heuer nach Moosburg gekommen, um dort ihre Biere zu präsentieren und mit Gästen und anderen Braumeistern zu fachsimpeln. Bei den meisten Produzenten handelte es sich um bekannte Größen aus dem Umkreis von 200 Kilometern, aber es gab auch in diesem Radius viel zu entdecken. „Die Leute probieren auch gerne einmal das Besondere“, sagte Rudolf Hellerbrand, Gebietsverkaufsleiter der Staatlichen Brauerei Weihenstephan. An seinem Stand waren etwa das Kellerbier oder Vitus (Weizenbock) die extravaganteren Produkte. Hellerbrand führte an den drei Tagen viele Gespräche über die Feinheiten der Biere, verschiedene Edel-Hopfensorten aus der Holledau und dann im Weiteren die Auswirkungen auf den Geschmack des Gerstensafts. Auch der Stand der Hopfenforschung in der Schäfflerhalle bot Einblicke in die Wissenschaft rund ums Bier.

Füllte die Gläser: Rudolf Hellerbrand, Gebietsverkaufsleiter der Brauerei Weihenstephan, an seinem Stand. © Bauer

Imagebildung vor Ort

Der Vertreter der Brauerei Weihenstephan machte außerdem deutlich, dass es beim Bierfestival nicht um Umsatz und Geldverdienen gehe. Das Bierfestival bedeute für die Brauereien einen hohen Aufwand, mit dem man jedoch vor Ort Imagewerbung betreiben könne.

Angesichts von kleinen Probiermengen konnten sich die Gäste auch breit durch die jeweiligen Sortimente testen. Die Menschen hatten Spaß und bekamen mit Riegele aus dem bayerischen Schwabenland, Waldhaus aus dem Schwarzwald oder der Löbauer Brauerei aus Sachsen auch Anbieter mit weiter Anreise.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Veranstalter Jürgen Appel war auch bei der 3. Auflage seines Moosburger Bierfestivals sehr zufrieden mit dem Besucherandrang und dem Ablauf. Zur perfekten Witterung meinte er: „Das Bierfestival und schönes Wetter ist das ähnliche Prinzip wie Vollmond“, witzelte der Getränkemarkt-Inhaber über seinen Draht zu Petrus.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.