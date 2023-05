Im Juni gibt’s wieder ein Bierfestival in Moosburg - 39 Brauereien haben sich angekündigt

Von: Nico Bauer

Unzählige Gerstensäfte probieren ist heuer wieder beim Bierfestival Moosburg am Viehmarktplatz angesagt - so wie bei der letzten Auflage 2019. © Archiv: Beschorner

Moosburgs Bierfestival geht in die dritte Runde: Von 2. bis 4. Juni präsentieren 39 Brauereien ihre Produkte und die Vielfalt beim Lieblingsgetränk der Deutschen.

Moosburg – Bier ist nicht gleich Bier. In Wirtschaften oder in Festzelten wird immer wieder leidenschaftlich diskutiert, was das perfekte Hopfengetränk ausmacht und wie sich die Geschmäcker unterscheiden. Und genau hier setzt das vom Getränkemarkt Appel organisierte Bierfestival Moosburg an: Von 2. bis 4. Juni sind heuer wieder alle interessierten Besucher eingeladen, 39 Brauereien kennenzulernen und deren Produkte zu probieren. Jeder darf sich auf die Suche machen nach dem perfekten Bier.

Brauereien im Umbruch

Die Messlatte liegt weit oben seit der vergangenen Auflage vor vier Jahren. Damals kamen rund 10.000 Menschen, um sich durch die Erzeugnisse von 45 Brauereien zu probieren. Seither hat sich auf dem Markt der Bierproduzenten viel getan. Die Pandemie mit langen Schließungen der Gastronomie haben den Brauereien zugesetzt und manche sind vom Markt verschwunden. Getränkehändler Jürgen Appel sieht zudem einen Trend hin zu regionalen Brauereien. Diese Entwicklung macht sich auch diesmal in Moosburg bemerkbar, wo die meisten Brauereien aus einem Umkreis von etwa 200 Kilometern kommen.

Laden zum Festival ein: die Veranstalter (v. l.) Jürgen, Sabine und Vroni Appel sowie Thomas David von Moosburg Marketing. © Bauer

Beim Bierfestival gibt es aber auch internationale Großkonzerne wie Carlsberg oder Guinness. Aus anderen deutschen Regionen haben Löbau Bräu aus der Lausitz oder Waldhaus aus dem Schwarzwald zugesagt. Nicht fehlen dürfen als lokale Helden die beiden großen Brauereien aus Freising (Weihenstephan und Hofbrauhaus), außerdem das Drei Rosen Bier aus Moosburg und Kämperbräu aus der Nachbargemeinde Wang.

Bei der Planung des Bierfestivals hat Jürgen Appel auf eine Podiumsdiskussion verzichtet. Die Experten warten an den Ständen, um von der Kunst des Bierbrauens und spezielle Faktoren zu berichten. Und wer möglichst viele Getränke testen will, hat auch dazu die Möglichkeit: „Zum Probieren gibt es einen Pfiff“, beschreibt Appel die Probierschlucke. Zu den Bieren gibt es auch ein großes Angebot an kulinarischen Genüssen für die Besucher.

Gut zu wissen Auch heuer werden einige tausend Gäste über drei Tage in der Schäfflerhalle und einem angrenzenden Festzelt auf dem Moosburger Viehmarktplatz erwartet. Geöffnet hat das Bierfestival von 2. bis 4. Juni 2023 am Freitag (17 bis 22.30 Uhr), am Samstag (15 bis 22.30 Uhr) sowie am Sonntag (13.30 bis 17.30 Uhr). Besucher können sich vorab auf www.bierfestival-moosburg.de über die teilnehmenden Brauereien informieren.

