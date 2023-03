Großbaustelle in Moosburg: Im Weingraben starten die Kanal-Arbeiten

Von: Nico Bauer

Im Moosburger Weingraben starten am kommenden Montag die Kanal-Arbeiten. Bis Ende Juli ist eine Durchfahrt dann nicht möglich. © Bauer

Die Großbaustelle am Moosburger Weingraben läuft an. Von Montag, 20. März, bis voraussichtlich Ende Juli wird der Kanal in der Innenstadt erneuert.

Moosburg – Es rührt sich was in der Moosburger Innenstadt: In den kommenden Wochen wird der Weingraben aufgerissen, um den dortigen Kanal zu erneuern, und voraussichtlich im Spätsommer ist dann der „Plan“ dran. Der in mehrere Bauabschnitte unterteilte Kanalbau startet Montag, 20. März.

Umleitung über das Fingergäßl nur für die Anlieger

In den vergangenen Wochen wurden die Abschnitte geplant und die Grundstücksbesitzer in einer Informationsveranstaltung über die Pläne informiert. Nur für die Anlieger wird eine Umleitung über das Fingergäßl eingerichtet, die lediglich Fahrzeuge bis 2,50 Meter Breite nutzen können. Für die Müllabfuhr müssen Tonnen oder gelbe Säcke immer einen Tag früher auf die Gehwege gestellt werden, damit diese rechtzeitig zu den Sammelstellen gebracht werden können. Da der bestehende Kanal ziemlich in der Mitte des Weingrabens liegt, muss nur die Straße aufgerissen werden. Auf beiden Seiten bleiben die Gehwege bestehen und können durchgehend von den Anliegern genutzt werden.

Neben dem bestehenden Kanal wird der neue Kanal unter der Straße verlegt. Nach der Umstellung der Abwasserentsorgung von dem alten auf den neuen Kanal wird der dreieinhalb bis vier Meter tief im Boden liegende Alt-Kanal abgedämmt, um nicht für Ratten eine perfekte Heimat zu bieten.

Der Rosenhof wird während der Bauarbeiten einige Zeit nicht erreichbar sein. Feuerwehr und Rettungsdienst arbeiten an einer Lösung für eine Absicherung. © Bauer

Während der Bauphase ist in einem der späteren Bauabschnitte der Rosenhof nicht erreichbar, was derzeit vom Rettungsdienst geplant werden muss. Julia Heinrich, die stellvertretende Kläranlagen-Leiterin, erklärt, dass über die Treppe vom Krankenhausweg mit Platten ein Provisorium geschaffen würde für die Zufahrt des Notarztes. Krankenwagen oder Feuerwehr können die Gebäude des Rosenhofes mit dem dortigen Kino eine Zeit lang nicht erreichen. Deshalb muss sich die Feuerwehr jetzt die Karten legen, ob man zur Sicherheit im Rosenhof dann ein Auto abstellt.

Viele Einschränkungen kommen auf die Anlieger zu – nicht nur verkehrlich: Unter anderem müssen Mülltonnen und Gelbe Säcke zu Sammelplätzen gebracht werden. © Bauer

Glasfaserkabel werden im Rahmen der Arbeiten nicht verlegt

Während der Straßenöffnung werden nach dem aktuellen Stand keine Glasfaserkabel verlegt – weder von der Deutschen Giganetz noch von der Telekom. Für den Moosburger Bauamtsleiter Herbert Held ist das aber kein wirkliches Problem. Schließlich werden Glasfaserleitungen eher unter dem Gehweg verlegt, der diesmal nicht angefasst wird. „Kanal und Glasfaser sind zwei unterschiedliche Baustellen“, sagt Held. Außerdem sagt der Bauamtsleiter, dass der Weingraben zur Fertigstellung Ende Juli für etwa zwei Jahre eine provisorische Asphaltschicht bekommt, bevor die Oberfläche endgültig hergestellt wird.

Vor August geht’s auf dem „Plan“ nicht los

Wenn im Weingraben alles planmäßig läuft, wird es keine Überschneidung der beiden großen Innenstadt-Baustellen geben. Bei der Erneuerung des Plans muss die Planung noch einmal aktualisiert werden, nachdem der Stadtrat eine Pflasterung mit verfüllten Fugen beschlossen hatte. „Vor August geht es auf dem Plan sicher nicht los“, sagt Herbert Held.

