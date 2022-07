In den Rosenhof-Lichtspielen: 16. Moosburger Kurzfilmnacht mit 15 Filmen an einem Abend

Neuauflage nach Corona-Zwangspause

Die Moosburger Kurzfilmnacht ist zurück. Nach zweijähriger Zwangspause wird an den Samstagen 23. Juli und 3. September die Neuauflage gefeiert.

Moosburg – Es soll ein magischer Abend mit einem Wechselbad der Gefühle, Themen-Sprüngen und ohne den Ansatz von Langeweile werden: Auch bei der 16. Auflage der Moosburger Kurzfilmnacht dreht sich die Veranstaltung im Rosenhof-Kino um die verschiedensten Themen, die aktuell Menschen bewegen. Dazu wird es auch einen Publikumspreis geben.

Der Verein der Altstadtförderer und Moosburg Marketing stellten zum Vorverkaufsstart den Stand der Planungen vor. Daniela Eiden, Dorothea Band (beide Altstadtförderer), Ann-Kathrin Maier (Moosburg Marketing) sowie die externen Fachleute Julia Wahl und Hannes Wolf hatten die Jury gebildet, in der 15 Filme mit einer maximalen Länge von 24 Minuten ausgesucht worden waren. Insgesamt haben die Filme eine Länge von zwei Stunden und 20 Minuten. Zur langen Nacht des um 19 Uhr beginnenden Events gehören dann auch eine Moderation und eventuell kurze Gespräche mit den Filmproduzenten, wenn diese vor Ort sind.

Zuschauer dürfen für den Publikumspreis abstimmen

Am ersten Kinoabend bewerten die rund 130 Gäste im großen Kinosaal die Filme, wodurch am Ende der Publikumspreis mit 250 Euro Preisgeld vergeben wird. Am zweiten Kurzfilmabend im September gibt es keinen Preis mehr, aber dennoch eine Befragung der Zuschauer.

Mit dabei ist diesmal auch ein Lokalmatador: Der Moosburger Filmproduzent Ugur Yaraz ist einer der Künstler, für die sich die Jury entschieden hat. Daniela Eiden erklärte, dass alle Filme in diesem oder dem vorigen Jahr produziert wurden und auch die aktuelle Zeit abbilden: „In den Filmen spiegelt sich die Zeit wider mit Klima, Corona und Demokratiefeindlichkeit.“ Der Großteil der Filme von jungen Regisseuren aus bekannten Filmhochschulen wird in Moosburg auch zum ersten Mal gezeigt.

Ticket-Vorverkauf läuft - Schnelligkeit ist geboten

Der Vorverkauf der rund 130 Karten für die Samstagabende, 23. Juli und 3. September (19 Uhr), hat bereits begonnen: im Internet über das Portal www.moosburg-ticket.de und bei Schreibwaren Bengl. Schnell sein lohnt sich laut Veranstalter, da die Tickets (heuer 13 Euro) in der Vergangenheit meist recht bald vergriffen waren.

