Kinderaugen zum Leuchten bringen: In Moosburg wird wieder der Wunschweihnachtsbaum aufgestellt

Von: Andrea Hermann

Rund 100 Wünsche von bedürftigen Kindern werden heuer wieder am Wunschweihnachtsbaum hängen, der in der Sparkasse Moosburg aufgestellt wird. © Albrecht

Für bedürftige Kinder setzt sich Ferdinand Winterstötter aus Moosburg seit vielen Jahren unermüdlich ein. Seine nächste Aktion startet schon bald: Der Wunschweihnachtsbaum wird wieder aufgestellt.

Moosburg – Für seine Aktion „Kinder in Not“ ist Ferdinand Winterstötter aus Moosburg das ganze Jahr über im Einsatz. Unermüdlich sammelt er Spendengelder, um damit finanziell schlechter gestellten Familien unter die Arme zu greifen. So hat er heuer mit seiner Benefizaktion etwa einen Schwimmkurs finanziert, damit bedürftige Kinder im Moosburger Freibad das Schwimmen lernen konnten. Auch die Kosten für Schulmaterial übernimmt er im Notfall, bezuschusst Ferien-Fahrten oder hilft, wenn es bei Familien am Allernötigsten fehlt. Mittlerweile zur festen Tradition geworden ist die Aktion „Wunschweihnachtsbaum“, die der Moosburger im Jahr 2009 ins Leben gerufen hat und bei der jährlich bedürftige Kinder aus der Region mit Geschenken bedacht werden. Auch heuer will Winterstötter an Weihnachten wieder Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Ab Freitag, 11. November, steht der Wunschweihnachtsbaum wieder in der Sparkasse Moosburg. Etwa 90 bis 110 Wünsche von Kindern aus ärmeren Verhältnissen sind auf Zetteln daran befestigt. Winterstötter hofft, dass die Bürger wieder ein großes Herz zeigen und die Wünsche der Mädchen und Buben, die sich in einer Größenordnung von 30 bis 40 Euro bewegen, erfüllen.

Alles wird „natürlich streng vertraulich behandelt“, verspricht Winterstötter. Die bedürftigen Kinder werden von den Kindergärten und Schulen ausgewählt, die Wünsche der Kinder an den Organisator weitergeleitet. Die Bürger können sich ab Freitag, 11. November, 10 Uhr, einen Wunschzettel vom Baum nehmen, das Geschenk besorgen und dieses dann in der Sparkasse abgeben. Am Mittwoch, 14. Dezember, findet schließlich um 10 Uhr die Abschlussveranstaltung in der Sparkasse statt, bei der etwa die Kinder des Moosburger Elisabeth-Kindergartens singen werden. Nach dem Finale werden die Pakete schließlich – pünktlich zum Fest – verteilt.

Aus Erfahrung weiß der Initiator und Organisator, dass es sich bei den Wünschen der Kinder nicht immer um Spielsachen oder Bücher handelt. Oftmals standen auch schon (Schnee-)Hosen, Winterschuhe, Schlafanzüge und dergleichen auf den Wunschzetteln. Umso schöner war es für ihn immer zu sehen, dass die Spender gerade bei diesen Wünschen immer noch etwas „oben drauf gelegt haben“, erzählt der Moosburger.

