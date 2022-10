In Moosburg wird wieder eine ereignisreiche Adventszeit geplant - Buntes Programm mit Highlights

Teilen

Der Moosburger Advent bietet wieder viel Programm. © Moosburg Marketing

Die Adventszeit verspricht stimmungsvoll zu werden: Die Moosburg Marketing eG hat jetzt ihre Pläne für die Vorweihnachtszeit veröffentlicht. Darin wird einiges geboten.

Moosburg – Die frohe Botschaft vorweg: Dieses Jahr wird es wieder den überregional bekannten Moosburger Advent geben. Die Marketing eG, unterstützt durch Erni Pichler und Rita Thomas, plant bereits seit Monaten Veranstaltungen und Aktionen für die Vorweihnachtszeit. Besucher und Geschäftsleute der Innenstadt können sich somit auf ein abwechslungsreiches Programm mit einigen Highlights freuen.

Lichter dürfen leuchten

Trotz der notwendigen Energieeinsparungen ist es das Ziel von Stadtverwaltung und Marketing eG, die Innenstadt wieder in ein stimmungsvolles Licht zu tauchen, wie jetzt in einer Pressemitteilung betont wird. Die weihnachtlichen Sterne an den Hausfassaden sollen daher an den Abenden im Advent strahlen, in der Früh jedoch ausbleiben. Der große Stern zwischen den beiden Kirchtürmen wird dieses Jahr auch wieder leuchten.

Am Samstag, 26. November, eröffnet traditionell das Moosburger Christkindl den Advent und begleitet nach seiner Rede Kinder und Eltern zu einem Sternen-Lichterumzug durch die Innenstadt. Gemäß dem Motto „Bring das Licht in Deine Stadt“ sollen alle Besucher eine Laterne, Kerze oder ein anderes Licht mitbringen, um eine besinnliche und heitere Stimmung zu erzeugen. Der traditionsreiche Christkindlmarkt am Zehentstadel lädt außerdem wieder mit regionalen Ausstellern und Leckereien sowie einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm ein.

Buntes Straßentreiben

Das Highlight zum 1250. Stadtjubiläum ist das bunte Straßentreiben am 17. Dezember, zu dem die Innenstadt in die Jahre um 1850 versetzt wird. Gemäß dem Motto „Weihnachten anno dazumal“ sorgen zahlreiche passend gewandete Gruppierungen an allen Ecken der Innenstadt für Hingucker: von Chören und musikalischen Beiträgen über Tanzgruppen, Gaukler, lokale Prominenz bis hin zu Marktständen und kulinarischem Angebot. Vereine oder Personen, die sich gerne an diesem Tag beteiligen möchten, können sich noch bei der Marketing eG melden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Ein weiterer Höhepunkt soll die Zuckerstube am Rathaus werden, die nach dem letztjährigen Erfolg wieder ihre Pforten öffnet. Erni Pichler und Rita Thomas werden diese wieder mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern betreiben und mit allerlei Süßem und Zauberhaften die Kinderaugen zum Strahlen bringen. Die Zuckerstube wird mit einem Stand auch auf dem Christkindlmarkt vertreten sein.

Eine umfangreiche Adventsbroschüre soll außerdem wieder alle Aktivitäten während der Moosburger Vorweihnachtszeit zusammenfassen. Neben den Veranstaltungen gibt es auch Aktionen, um den innerstädtischen Handel zu präsentieren: So soll ein Schaufensterwettbewerb für Aufmerksamkeit der Geschäfte sorgen und ein Gewinnspiel zu einem Besuch in den Läden einladen. Mit dem digitalen Adventskalender können die Geschäfte mit Sonderangeboten für sich werben. Moosburg Marketing bietet zudem wieder an, die verlängerten Öffnungszeiten zu kommunizieren und für die Veranstaltungen und Aktionen überregionale Werbung zu machen.

Mit Kinderbetreuung

Außerdem werden eine Kinderbetreuung an den Adventssamstagen und ein Servicestand auf dem Christkindlmarkt geplant. Der Moosburger Advent und der Christkindlmarkt werden im Zuge des Programms „Innenstadt neu erleben“ vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert, wodurch einmalig zum Stadtjubiläum zusätzliche Aktionen finanziert werden können. Weitere Infos zum Moosburger Advent sind auf www.moosburg-marketing.de zu finden.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.