Infos zur Stadt und ein Mängelmelder: Moosburg hat jetzt eine Handy-App

Von: Nico Bauer

Präsentieren die neue App: Thomas David und Ann-Kathrin Maier von der Moosburg Marketing eG. © Bauer

Sie soll wertvolle Infos liefern und der Kommunikation mit der Stadt dienen: Die Marketing eG hat jetzt die neue „Mein Moosburg“-App vorgestellt.

Moosburg – In verschiedenen sozialen Netzwerken ist das digitale Stadtportal „Mein Moosburg“ schon sehr aktiv. Nun ist man den nächsten großen Schritt gegangen: Mit der Smartphone-App zum digitalen Angebot will die Marketing eG noch gezielter informieren und zusätzliche Dialogmöglichkeiten für die Bürger schaffen.

Thomas David und Ann-Kathrin Maier stellten die App am Mittwoch vor, die in vielen Funktionen und auch dem grafischen Erscheinungsbild an die Internetseite meinmoosburg.de angelehnt ist. David, Geschäftsführer von Moosburg Marketing, sah in der Kompatibilität einen der wichtigsten Punkte der App. So können Nachrichten der Homepage auch in die App eingespielt werden und mit den Smartphone-Nutzern bekannten Push-Benachrichtigungen angezeigt werden. David betonte aber, dass man die Nutzer nicht mit Nachrichten überschwemmen würde. Außerdem könne der User genau bestimmen, ob er nur in speziellen Bereichen wie etwa Verkehr oder Veranstaltungen informiert werden möchte. „Wir müssen uns da herantasten“, sagte David.

Neu: Ein Mängelmelder

Die Moosburg-App bietet aber auch gegenüber anderen Kommunikationskanälen einen Mehrwert wie beispielsweise einen Mängelmelder. Darin können Bürger mit einem Handyfoto und der Standortangabe des Smartphones beispielsweise anzeigen, wenn es einen Straßenschaden oder eine illegale Müllablagerung in der Natur gibt. Diese Interaktion ist etwas Neues. Thomas David betonte aber auch, dass die App mit dem Start noch nicht fertig sei und durch Module erweitert werden könne: „So eine App wird nie fertig sein.“ Moosburg Marketing hat nach eigenen Angaben eine vierstellige Summe investiert und gute Chancen auf 50 Prozent staatliche Förderung. Dieses Geld könnte künftig auch für den Kauf weiterer Module verwendet werden.

Bei der Vorstellung wurde aber auch deutlich, dass es sich bei der App um ein Serviceangebot handelt, bei dem sich die heimische Wirtschaft präsentieren kann. Auch rund um den Karrieretag von Moosburg Marketing lädt die Anwendung dazu ein, sich schon vorzeitig zu informieren. „Wir sind kein digitales Rathaus“, sagte Thomas David. Die Leistungen der Stadtverwaltung würden in der App und der Homepage nur vorgestellt.

Hier gibt es die Moosburg-App zum Download

Im App-Store von Apple und Play Store von Google ist die MeinMoosburg-App ab sofort gratis erhältlich.

