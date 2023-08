Ingo und Marie-Chantal von Pressentin feiern in Moosburg Goldene Hochzeit

Gratulation zu 50 Jahren Ehe: Ingo und Marie-Chantal von Pressentin erhalten Präsente von Moosburgs zweitem Bürgermeister Georg Hadersdorfer. © Martin

50 Jahre Ehe feiern Ingo und Marie-Chantal von Pressentin in Moosburg. Bei ihrer Goldenen Hochzeit erinnern sie sich, wie sie auch das „Ja“ von Ingos Chef benötigten.

Moosburg – Nizza im Jahr 1969: Der 17-jährige Ingo und die 17-jährige Marie-Chantal lernen sich in der südfranzösischen Großstadt kennen. Er besucht die höhere Bildungsanstalt für Jungen, sie die für Mädchen, wie das damals in Frankreich üblich war. Kennengelernt haben sie sich trotz der Geschlechtertrennung an ihren Schulen. Eine Liebe für das Leben ist daraus geworden.

Gemeinsam mit der großen Familie, den vier Kindern und 13 Enkelkindern feierten Ingo und Marie-Chantal von Pressentin aus Moosburg in diesen Wochen das Fest der Goldenen Hochzeit. Gratulationen gab es für die beiden 71-Jährigen auch von Moosburgs zweitem Bürgermeister Georg Hadersdorfer.

Ingo von Pressentin erinnert sich an seine Zeit bei der Bundeswehr zurück

Dass er sein langes Berufsleben bei der Bundeswehr verbringen würde, das habe er sich schon in jungen Jahren so gewünscht, erinnert sich der Jubilar. Obwohl er eigentlich mit einer anderen Kultur und Sprache aufgewachsen sei. Als er zwei Jahre alt war, sei seine Mutter nach der Trennung vom Vater mit ihrem kleinen Sohn von Hamburg aus nach Italien gezogen, später nach Frankreich. Zehn Jahre nachdem die beiden Staatsmänner Charles de Gaulle und Konrad Adenauer die Kriegsgegner Frankreich und Deutschland für versöhnt erklärt hatten, sei er mit seiner geliebten Chantal den Bund der Ehe eingegangen, erinnert sich von Pressentin. 1973 in der Großstadt Lyon im Südosten Frankreichs sei das gewesen.

Nach der Grundausbildung bei der Bundeswehr in Mengen im Allgäu habe er sich als Berufssoldat in Freiburg verpflichtet. Bei der Eurocontrol, einer europaweiten Organisation, die sich der Unterstützung der europäischen Luftfahrt widmete, sei er in der Flugsicherung tätig gewesen.

Viermal am Tag habe er damals von Freiburg aus die französische Grenze passiert. Der Grund: „Seine“ Chantal arbeitete als Krankenschwester in Mulhouse (Mühlhausen), einer Stadt im Osten Frankreichs nahe der Grenze zur Schweiz und zu Deutschland.

Genehmigung vom Chef für das Ja-Wort benötigt

21 Jahre seien sie beide gewesen, als sie sich das Ja-Wort gaben. Um den Bund der Ehe mit Chantal eingehen zu dürfen, habe er vor den französischen Standesbeamten eine Genehmigung seines damaligen Chefs vorzeigen müssen. Daran kann sich von Pressentin noch gut erinnern.

Nach der Stationierung in Freiburg folgten Dienststellen in Holland, Erding, Kaufbeuren und Landsberg am Lech. Eine schöne Zeit sei es gewesen, die Jahre bei der Bundeswehr. Auch deshalb, weil die Aufgaben nie langweilig geworden seien. In der Zeit in Kaufbeuren sei er etwa als Hörsaal-Leiter in einer Schule für Flugsicherung tätig gewesen, in Landsberg verantwortlich für ein Transportgeschwader.

1984 hat sich die Familie in Moosburg niedergelassen. Neben den eigenen vier Kindern habe man auch liebevoll für zwei Pflegekinder gesorgt, erzählen Ingo und Chantal.

Chantal und Ingo von Pressentin beim Alpenverein engagiert

Gemeinsam haben die beiden viele Jahre lang die Familiengruppen bei der Sektion Moosburg des Deutschen Alpenvereins geleitet. 28 Jahre lang habe sie mit der AV-Kindergruppe „Murmeltiere“ spannende Abenteuer erlebt, erzählt Chantal von Pressentin und lacht. Als Vorsitzender der AV-Gruppe Moosburg fungiert Ingo seit 2008.

Reisen, die Familie, Sport und Bewegung, das seien immer ihre großen Hobbys gewesen, erzählen die Eheleute. Bereits im Juli wurde das Jubelfest mit der Familie gefeiert. „Einen gemeinsamen Termin finden, an dem alle Zeit hatten, zu kommen“, sei nicht einfach gewesen. Auch der Kontakt zur Familie in Frankreich wird groß geschrieben. „Wir pendeln eigentlich regelmäßig zwischen Moosburg und Frankreich“, sagen die langjährigen Eheleute.

von MARIA MARTIN

