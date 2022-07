„Jetzt sind Lösungen wichtig“: Moosburger Solartage am Wochenende - heuer mit besonderer Brisanz

Interview mit Organisator

Die Moosburger Solartage feiern am Wochenende ihre 22. Auflage. Dass die Messe heuer eine ganz besondere Bedeutung hat, macht der Organisator im Interview deutlich.

Moosburg – Weil Gas- und andere Energiepreise in die Höhe schnellen und sich der Klimawandel immer öfter bemerkbar macht, suchen viele Bürger nach alternativen Energieformen. Da kommen die Moosburger Solartage, die am Wochenende stattfinden, wie gerufen – erklärt Hans Stanglmair (68), Organisator der Messe und Vorsitzender des Vereins Solarfreunde Moosburg, im FT-Interview.

Freisinger Tagblatt: Herr Stanglmair, wir erleben eine Krise in der Versorgung mit fossilen Energieträgern. Welche Bedeutung haben da die Solartage in Moosburg heuer?

Hans Stanglmair: Aufgrund der dramatischen Ereignisse und Brisanz ist die Bedeutung noch größer als sonst. Auf der einen Seite steht der Klimawandel, dessen Auswirkungen wir etwa an Starkregenereignissen wie im Ahrtal, aber auch bei Unwettern wie kürzlich in Moosburg spüren. Gleichzeitig wird uns durch den Krieg in der Ukraine die Abhängigkeit im Energiebereich verdeutlicht. Jetzt ist es wichtig, Lösungen hin zu erneuerbaren und weg von fossilen Energieträgern aufzuzeigen. Das machen wir traditionell bei den Solartagen.

+ Hans Stanglmair, Gründer und über 25 Jahre Vorsitzender der Solarfreunde Moosburg. © Archiv: Martin

Welcher Programmpunkt liegt Ihnen ganz besonders am Herzen?

Neben den Klassikern „Energie von der Sonne“ sowie „Elektromobilität“ sind es zwei: Zum einen haben wir heuer ein achtteiliges virtuelles Bauseminar laufen, wo es in Vorträgen um Gebäudesanierung geht. Wir zeichnen das auf und veröffentlichen die Videos auf unserer Website, damit sie jederzeit abgerufen werden können. Bei den Solartagen gibt es vor Ort eine Übersichtstafel mit QR-Codes zu den 27 verschiedenen Bausteinen, etwa dem Fensteraustausch oder der Thermografie. Durch das Scannen des Codes bekommt man direkt das Video aufs Smartphone angezeigt. Der zweite Programmpunkt, den ich herausheben möchte, ist eine Sonderschau der Solarfreundinnen: „Klimawandel und Gesundheit“. Wir werden da nämlich künftig immer mehr Probleme bekommen, sei es in Bezug auf Wassermangel oder Hitze. Aber auch Infektionskrankheiten oder Allergien müssen neu gedacht werden und betreffen die menschliche Gesundheit.

Wer sollte Ihrer Meinung nach unbedingt die Solartage besuchen?

Der Fokus liegt auf Endanwendern, also die „kleine Frau“ und der „kleine Mann“. Das können Mieter sein, die sich an ihren Balkon eine Mini-Photovoltaikanlage hängen wollen, oder eben Hausbesitzer, die ihr Gebäude energetisch sanieren möchten, eine neue Heizung brauchen oder eine Solarstromanlage für ihr Dach planen. Natürlich sind wir auch etwas politisch unterwegs: Für Sonntag haben wir Bürgermeister sowie weitere Verantwortliche aus den Landkreisgemeinden eingeladen und wollen darüber sprechen, was wir im Landkreis machen müssen, damit die Energiewende gelingt.

Solartage Moosburg: Buntes Programm für die ganze Familie Die Moosburger Solartage – die größte Fachmesse in der Region für erneuerbare Energien und Energieeinsparung – finden am morgigen Samstag von 12 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 10. Juli, von 11 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Mittelschule (Schlesierstraße 2) statt. Die Veranstalter vom Verein Solarfreunde haben rund 30 Aussteller, zwölf Fachvorträge, einen Vortrag zur regionalen Energiepolitik sowie ein vielseitiges Rahmenprogramm mit unterhaltsamen Attraktionen und kulinarischem Angebot organisiert. Detaillierte Infos gibt es unter www.solarfreunde-moosburg.de/news/solartage.



