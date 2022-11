Jugendliche sprengen Briefkasten in Moosburg: Duo gelingt Flucht vor Polizei - Zeugenaufruf

Unbekannte haben jetzt in Moosburg einen Briefkasten gesprengt. © dpa

Jugendliche Vandalen haben jetzt in der Moosburger Innenstadt ihr Unwesen getrieben. Dabei wurden sie fast von der Polizei erwischt. Die hofft jetzt auf Hinweise.

Moosburg - Zwei bislang unbekannte Jugendliche haben laut Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 4.25 Uhr im Moosburger Stadtgraben einen Briefkasten in die Luft gesprengt. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. In der Nähe konnte eine Streifenbesatzung zwei tatverdächtige Heranwachsende auf ihren Fahrrädern antreffen – beim Anblick der Beamten flüchteten die Teenager jedoch und entkamen auf einem engen Fußweg.

Da es in der Nacht vermehrt zu Meldungen über „Böllerschüsse“ kam, geht die Polizei davon aus, dass mehrere Briefkästen gesprengt wurden. Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat, wird gebeten, sich mit der PI Moosburg unter Tel. (08761) 30180 in Verbindung zu setzen.

