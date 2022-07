Junge Moosburger sind spitze beim Retten: Mittelschüler glänzen bei Johanniter-Landeswettbewerb

Teilen

Bayerns Beste in ihrer Klasse: Die Moosburger Mittelschüler mit ihren Lehrerinnen und Sanitätsausbilderinnen, Simone Wüst (r.) und Helene Mirlach (l.), überzeugten beim Johanniter-Landeswettbewerb mit Ersthelfer-Fachwissen. Johanniter © Johanniter

Einen großen Erfolg haben Moosburger Mittelschüler beim Landeswettbewerb der Johanniter errungen: Sie belegten bei der Ersten Hilfe die beiden obersten Podestplätze.

Moosburg – Mit gleich zwei Pokalen im Gepäck kamen die Moosburger Johanniter kürzlich vom Landeswettkampf aus Würzburg wieder nach Hause. In der Kategorie B – Ersthelfer errangen die beiden Teams beim bayerischen Wettkampf der Johanniter den 1. und 2. Platz. Damit hat sich die Siegergruppe Moosburg II für den Bundeswettkampf 2023 in Berlin qualifiziert.

Bei dem Wettkampf in Erster Hilfe waren 31 Mannschaften in sechs Kategorien gestartet, um in unterschiedlichen Disziplinen die besten Johanniter-Retter Bayerns ausfindig zu machen. Insgesamt reisten über 670 Johanniter und Gäste in die Hauptstadt Unterfrankens und machten sich selbst ein Bild von der professionellen Arbeitsweise der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Was für eine tolle Überraschung – unsere beiden Gruppen haben die ersten beiden Plätze bei den Ersthelfern belegt“, freute sich die Lehrerin und Sanitätsausbilderin Simone Wüst von den Johannitern und kann den Erfolg noch gar nicht so ganz in Worte fassen. „Da haben sich die vielen Übungen und Lernstunden mehr als gelohnt“, ergänzte ihre Kollegin Helene Mirlach, die auch Lehrerin und Sanitätsausbilderin an der Georg-Hummel-Mittelschule in Moosburg ist.

Kinder sind im Ernstfall für ihre Mitschüler da

Die Gewinner sind beide Schulsanitätermannschaften aus der Mittelschule. Dort werden die Schulsanitäter im Alter zwischen zehn und 16 Jahren in Arbeitsgemeinschaften ausgebildet. Die Siegermannschaft ist zwischen zehn und elf Jahre alt.

Für die Ersthelfer und Rettungsprofis aus ganz Bayern simulierten 28 Verletztendarsteller an 15 Stationen verschiedene Notfallszenarien, die die Wettkampfteilnehmer meistern mussten. Auch beim schriftlichen Test, dem Trageparcours mit zahlreichen Hindernissen und der Herz-Lungen-Wiederbelebung war das Fachwissen von jedem der rund 215 Teilnehmer gefragt.

„Insgesamt 42 qualifizierte Schiedsrichter beurteilten die Leistungen der Teams und vergaben mit einheitlichen Bewertungsbögen Punkte für die richtige medizinische Behandlung und die umsichtige Betreuung der Verletzten“, berichtet Andreas Hautmann, hauptamtliches Mitglied des Landesvorstands der Johanniter in Bayern. „Es ist beeindruckend, mit welchem Eifer und mit welcher Ernsthaftigkeit schon die Jüngsten bei der Sache sind.“ Seine Glückwünsche, so betonte Hautmann, würden den Gewinnern, „aber auch allen anderen Mannschaften gelten, die durch die Bank außerordentlichen Teamgeist und ein hohes Maß an Fachwissen und Fairness bewiesen haben“.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.