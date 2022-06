Junge Musiker der Kastulus-Realschule Moosburg begeistern beim Pausenhof-Konzert

Von: Andrea Hermann

Viel Applaus gab’s von den Besuchern für die drei Bläsergruppen der Realschule. © Hermann

Vom Wetter wollte man sich nach zweijähriger Pause nicht abhalten lassen. Und so wurde das Pausenhof-Konzert der Realschule Moosburg kurzerhand in die Stadthalle verlegt.

Moosburg – Mit einem Pausenhofkonzert der Bläsergruppen wollte die Kastulus-Realschule Moosburg kürzlich die Corona-bedingte Veranstaltungspause beenden. Doch weil eine Stunde vor Konzertbeginn Regen einsetzte und der Open-Air-Auftritt bereits wetterbedingt um einen Tag verschoben worden war, mussten sich Schulleiter Wolfgang Korn und Musiklehrer Martin Neubauer etwas einfallen lassen – mit Erfolg: Das Konzert wurde mit Unterstützung der Stadt kurzerhand in die Stadthalle verlegt.

„Ich liebe es, mit Profis zusammenzuarbeiten“, sagte Korn in seinem Grußwort. Damit meinte er zum einen den Hausmeister der Stadthalle, aber auch und vor allem Martin Neubauer, der seit rund 15 Jahren die beiden Bläserklassen in den Jahrgangsstufen fünf und sechs betreut und zudem die Bläserformation Kastulus-Brass leitet.

Dass in den vergangenen beiden Jahren kaum Auftritte möglich waren und auch der Musikunterricht von der Corona-Pandemie stark beeinträchtigt war, sei für Schüler und Lehrer „frustrierend“ gewesen, erklärte Neubauer. Umso mehr habe man in den vergangenen zehn Wochen „kräftig Gas gegeben“, um den vielen Gästen ein „anspruchsvolles Programm“ zu bieten. Auch bei den Probentagen in der Woche zuvor in Waldmünchen hätte man fleißig geübt. Und so durften die Besucher gespannt sein.

Mit Ludwig van Beethovens „Ode an die Freude“ eröffnete die Bläserklasse der fünften Jahrgangsstufe, die erst seit gut acht Monaten Instrumentalunterricht hat, eindrucksvoll den gut einstündigen Konzertreigen. Ein Highlight war der anspruchsvolle Musical-Block der Bläsergruppe Kastulus-Brass, die Ausschnitte aus „Cabaret“, „Evita“, „Cats“ und „Phantom der Oper“ zum Besten gab. An ein Schulmedley, bei dem alle drei Bläser-Gruppen zusammenspielten, habe er sich „nur gewagt, weil wir in Waldmünchen zwei Tage intensiv geprobt haben“, so Neubauer.

Fleißig geprobt hat Musiklehrer Martin Neubauer (l.) mit den drei Bläsergruppen der Realschule Moosburg. Das Konzert war ein voller Erfolg. © Hermann

Und zum großen Finale gab’s eine „noch nicht geprobte Premiere“: Die beiden Bläserklassen und die Kastulus-Brass-Gruppe mit Schülern der siebten bis zehnten Jahrgangsstufe und unterstützt von Lehrerin Elke Bucka spielten zusammen den bekannten Marsch „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar – zur Freude des Publikums, das sich mit lang anhaltendem Applaus bedankte.

Schulleiter ein „heimlicher Altrocker“

Das es zwischenzeitlich auch rockig wurde, freute vor allem Schulleiter Wolfgang Korn, der sich als „heimlichen Altrocker“ outete. Sein großer Dank ging an die jungen Musiker, die zwei Jahre durchgehalten und teilweise online geprobt hätten. „Musik ist so wichtig im Schulleben“, sagte Korn, der den Auftritt „ganz große Klasse“ fand. Und er hofft, dass man die Schüler schon bald wieder hören kann – etwa beim Kunsttag, der Ende Juli geplant ist, oder bei den Abschlussfeiern der zehnten Klassen.