Junge Stromspar-Profis: Moosburger Grundschüler absolvieren „Energiewerkstatt“

Von: Nico Bauer

Eine Urkunde bescheinigt den Kindern der Theresia-Gerhardinger-Grundschule, dass sie sich mit regenerativen Energieformen und dem Einsparen von Energie nun bestens auskennen. © Bauer

Wie funktionieren erneuerbare Energien und wie kann man Energie einsparen? Das lernten nun Moosburger Grundschüler in der „Energiewerkstatt“.

Moosburg – Die Klimakrise und die Auswirkungen des Kriegs gegen die Ukraine führen den Menschen immer mehr vor Augen, wie wichtig regenerative Energieerzeugung in Kombination mit Energiesparen ist. 77 Kinder aus den dritten Klassen der Moosburger Theresia-Gerhardinger-Grundschule sind auf diesem Feld zu Experten ausgebildet worden und bekamen nun nach der erfolgreichen Teilnahme an der sogenannten Energiewerkstatt ihre Urkunden von den Lehrerinnen sowie Bürgermeister Josef Dollinger überreicht.

Wie kann jede Familie im kleinen Strom sparen?

In drei eineinhalbstündigen Einheiten besuchten Vertreter des Bund Naturschutz Landshut und des Vereins Landshuter Energieagentur die Kinder, um ihnen den verantwortungsvollen Umgang mit Energie zu zeigen und viele Tipps für den Alltag geben. Zum Anfang wurden verschiedene Formen der Energieerzeugung gezeigt, unter anderem auch die Stromherstellung durch menschliche Muskelkraft. Dann ging es darum, wie jede Familie im Kleinen Strom sparen kann, damit den Menschen weniger Energie ausreicht. Den Drittklässlern wurde auch altersgerecht erklärt, wie ein hoher Energieverbrauch der Menschen die Umwelt und das Klima schädigt. Bei spielerischen Übungen und Fragespielen zum Stromsparen wurde dann in den Klassen noch ein Energiekönig gekürt.

Die Kinder lernten außerdem den Umgang mit Energiemessgeräten. Damit lasse sich zu Hause erforschen, welche technischen Geräte einen besonders hohen Verbrauch haben. So können die Kinder in der eigenen Familie die Potenziale finden, um Strom und damit auch bares Geld zu sparen.

„Wendet jetzt das an, was ihr gelernt habt“, wünschte sich der Moosburger Bürgermeister Josef Dollinger. Dabei dachte er etwa an technische Geräte, die man besser ausschalten sollte statt in dem Strom verbrauchenden Standby-Modus zu halten. Und: „Die Heizung muss nicht immer auf 25 Grad laufen“, sagte Dollinger, „20 Grad reichen auch.“

Bürgermeister: „Es gibt noch große Potenziale“

Der Ortschef erklärte den Kindern aber auch, dass sich die Stadt bemühe, als Vorbild voranzugehen. So bestücke man alle Dächer kommunaler Liegenschaften mit Photovoltaikanlagen, um mit der Sonne Strom zu erzeugen. Für eine Klimaneutralität der Stadt in einigen Jahren brauche es weitere Anstrengungen. „Es gibt noch große Potenziale“, sagte Dollinger. Schließlich könne man auch auf den Dächern von Industrieanlagen oder Supermärkten Strom erzeugen. Für solche Anlagen müsse man aber die Grundstücksbesitzer und die Firmen überzeugen.

