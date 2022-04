Junger Motorradfahrer stirbt nach schwerem Zusammenstoß in Moosburg - Vollsperrung auf Ex-B11

Von: Armin Forster

Bei einem schweren Verkehrsunfall starb am Donnerstagabend ein Motorradfahrer in Moosburg. © Roland Albrecht

Ein tragischer Unfall hat sich am Donnerstag in Moosburg ereignet. Dabei kam ein junger Motorradfahrer ums Leben, nachdem er mit einem Auto zusammenprallte.

Moosburg - Ein tragisches Unglück erschüttert die noch junge Motorradsaison in Moosburg: Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall zwischen einem jungen Biker aus dem Landkreis Freising und einem Autofahrer aus Moosburg. Wie die örtliche Polizei berichtet, war der 24-Jährige mit seiner Maschine stadtauswärts auf der Staatsstraße 2350 - der ehemaligen B11 - unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit wollte offenbar ein 53-jähriger Autofahrer von der Burgermühlstraße aus nach links in die St2350 einbiegen. „Dabei übersah der Opel-Fahrer jedoch das herannahende, vorfahrtsberechtigte Kraftrad und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern“, schreibt die Polizei in ihrem nächtlichen Bericht.

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. © Roland Albrecht

Der Aufprall des Motorradfahrers war derart heftig, dass sich der 24-Jährige dabei lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Trotz beherzten Eingreifens von Ersthelfern sowie dem Einsatz der professionellen Rettungskräfte, die wenig später an die Unglücksstelle geeilt kamen, scheiterten die Reanimationsmaßnahmen. Der junge Mann erlag noch vor Ort seinen erheblichen Verletzungen. Der Opel-Fahrer erlitt einen schweren Schock.

Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in Moosburg: Gutachter soll Unfall aufklären

Welche genauen Umstände letztlich zu dem Unfall geführt haben, müssen nun Experten ermitteln. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Moosburg wurde zur Aufklärung inzwischen ein Gutachter hinzugezogen. Das Motorrad wurde bei dem Unfall vollkommen zerstört, und auch am Opel Corsa entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Staatsstraße 2350 war am Donnerstagabend für mehrere Stunden gesperrt, auch die direkt angrenzende Fußgängerbrücke zwischen Mühlbachbogen und Burgermühlstraße durfte zwischenzeitlich nicht betreten werden.

