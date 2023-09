Junges Gemüse erobert die Stadt: Moosburger Gärtner-Kollektiv hat viel zu bieten - und große Ziele

Von: Armin Forster

Der Kopf der „Fancy Fresh Farmers“ und von „Metatrons Permakultur“ ist Thomas Fumig (25). Der Moosburger hat das Gemüsebau-Projekt initiiert und hat noch große Pläne. © privat

Bei „Fancy Fresh Farmers“ zelebrieren junge Moosburger naturschonenden Gemüsebau – und mischen mit ihren Experimenten beiläufig die hiesige Lebensmittelbranche auf.

Moosburg – Dass in dieser Ecke zwischen Schwimmbad und Amperüberleitungskanal seit gut zwei Jahren eine kleine, grüne Revolution stattfindet? Wohl die wenigsten, die an dem Feldstreifen in der Moosburger Bonau vorbeispazieren, ahnen etwas davon. Vielleicht denkt mancher noch an einen ambitionierten Schrebergärtner. Aber die dichten Reihen aus essbaren Gewächsen sind kein bloßes Selbstversorgerprojekt.

Ein Naturbursche ist Thomas Fumig schon immer gewesen. Kurz nach dem Abitur 2016 zieht es den Moosburger daher erst zur örtlichen Rosen- und Gartenbaumschule Weishaupt, bevor er sich für ein Gartenbaustudium in Weihenstephan entscheidet. Doch der Fokus dort, so erinnert er sich, war gar nicht seins. „Es ging hauptsächlich um gewerblichen Anbau, alles war irgendwie konventionell, sehr chemisch und auf Gewinnmaximierung ausgelegt. Heißt: meist auf Kosten des Bodens und der Natur.“ Also bricht Thomas Fumig das Studium ab.

Stattdessen zieht es ihn auf Erfahrungstour im Gemüsebau, er schaut sich Bio-Höfe in der Region an, und landet dann im Salzburger Lungau: bei Sepp Holzer auf dem Krameterhof. Dort wird Landwirtschaft nach dem Prinzip der Permakultur (siehe Glossar) praktiziert. Der Österreicher hat sich „Alternativen zum agrarischen Einheitsbrei“ auf die Fahnen geschrieben und ist überzeugt, „dass es sich lohnt, verantwortungsvoll mit der Natur und ihren Ressourcen umzugehen“. Was der junge Moosburger dort erlebt, begeistert ihn extrem. „Und es hat mich motiviert, selbst auch so weiterzumachen“, sagt Fumig.

Glossar Unter dem Begriff Permakultur – abgeleitet vom englischen „permanent und (agri)culture“, also „dauerhafte Landwirtschaft“ – versteht man das Ziel, praxistaugliche Agrarsysteme für eine dauerhafte Bewirtschaftung von Land zu entwickeln. Permakultur orientiert sich dabei an den vielseitigen, komplexen und produktiven Wechselbeziehungen und Mustern in der Natur. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine sehr große Rolle.

Deprimierender Beginn

Wieder daheim in der Dreirosenstadt findet er am Grünweg eine passende Fläche zur Pacht und versucht per learning by doing das umzusetzen, was er zuvor aufgesaugt hat. „Das war oft anfangs sehr deprimierend“, erzählt der heute 25-Jährige mit dem wilden Vollbart unter dem Nasenpiercing, und lacht. „Weil man denkt, man weiß schon so viel – aber muss doch noch so viel lernen.“

Spaß macht es trotzdem. Auch auf seine Freunde springt das Feldfieber über. Jakob und Paul Held, Lukas Hubai oder auch Andrea Herzog sind bald regelmäßig am Start, wenn es darum geht, Pflanzkonzepte zu entwickeln, den Boden zu bereiten, anzusäen, Unkraut in Schach zu halten, immer wieder zu gießen – und dann endlich auch die Ernteerfolge zu genießen. Nach und nach schließen sich weitere junge Leute dem Projekt an, zum Beispiel Elias Weikl, um sich gärtnerisch auszutauschen, Wissen zu erlangen und sich kreativ auszutoben.

Fleißig am Garteln: Auf der Fläche in der Bonau gibt es immer viel zu tun. © privat

Aus dem Kollektiv wird nun eine Art Start-up. Denn die Gruppe, die sich den Namen „Fancy Fresh Farmers“ gibt, baut nicht mehr nur Permakulturen für den Eigenbedarf an. Inzwischen geht es auch darum, Gemüse zu verkaufen „und den Leuten zu zeigen, was wir so machen“, sagt Thomas Fumig.

Wer den „Fancy Fresh Farmers“ auf Instagram folgt, der kann den Prozess des Projekts miterleben. Im Juni 2022 stellen sie an ihrem Acker einen Verkaufsstand auf, wo sich Kunden direkt die Ernte abholen können und dafür Geld in eine Kasse werfen. Um zu wissen, was es gerade Frisches gibt, wird eine WhatsApp-Gruppe gegründet. „Mit dem Feldregal haben wir dann aber erst mal wieder aufgehört, weil wir super viel wegschmeißen mussten“, erzählt Fumig. „Das ist einfach nicht schön, wenn man so viel Zeit und Mühe investiert hat, dass es wächst – und dann wirft man 50 Prozent wieder weg.“

Gemüsekiste per Abo

Bunte Ration: Dieses frische Gemüse fanden die Abonnenten der Gemüsekiste kürzlich in ihrer Box. © privat

Also wird ein neuer Vertriebsweg getestet: Gemüsekisten. Derzeit können in diesem Pilotprojekt Abonnenten zwei Mal pro Monat für je zehn Euro ihre Rationen vom Feld abholen. In einer Box fanden sich kürzlich etwa Zucchini, Rote Beete, Grünkohl, Salat, Navetten, Lila Buschbohnen und Petersilie. Angebaut wird das, was in der Bonau am besten gedeiht: „Der Boden bei uns ist nicht allzugut“, sagt Thomas Fumig, „vom früheren Isarkiesbett her ist er sehr steinig. Da muss man erst mal lernen, mit umzugehen.“ Die typischen Wurzelgemüsesorten wie Karotten, Rettich und Pastinaken würden „gar nicht funktionieren“, umso besser wachsen ihmzufolge Radieschen, Salat, Rote Beete, Kürbis oder auch Kräuter. Passend zum Inhalt ihrer Gemüsekisten veröffentlichen die „Fancy Fresh Farmers“ auch originelle Kochrezepte. Die Warteliste für weitere Abonnenten wächst derweil beständig.

Auf dem Wochenmarkt

Und dann hat sich die Gruppe noch einen Traum erfüllen dürfen: Seit Mitte August ist sie Teil des Moosburger Wochenmarkts. Dafür mussten allerdings erst die Stadt-Verantwortlichen überzeugt werden. „Wir haben uns per E-Mail beworben und erzählt, was wir alles anbieten wollen. Darauf meinte die zuständige Stelle, dass sie nicht wissen, ob das was wird.“ Aber die Gruppe ließ nicht locker. „Wir haben erklärt, dass es doch schön wäre, jungen Leuten diese Möglichkeit zu geben und damit auch die Jugend ein bisschen mehr für den Markt zu begeistern. Das hat dann Anklang gefunden.“

Auch der Kundschaft gefällt das neue Angebot, viele der Käufer bleiben noch auf einen Ratsch hängen und wollen mehr über „Metatrons Permakultur“ erfahren – so lautet der neue Titel des Projekts. „Auch die anderen Marktbeschicker waren neugierig auf uns und haben uns freundlich aufgenommen“, berichtet Fumig. „Die fanden es cool, dass sich junge Leute trauen, in den Gemüsebau einzusteigen. Das ist ja nicht gerade der top bezahlte Job.“

Traum erfüllt: Seit kurzem hat die Gruppe einen Stand am Moosburger Markt - unter dem Namen „Metatrons Permakultur“. © Foto: Ferstl

Die Erlöse aus den Abokisten und dem wöchentlichen Marktstand ermöglichen nun auch einen finanziellen Ausgleich für die Arbeit von Thomas Fumig und seine Mitstreiter. Als selbstständiger Gartenpfleger und Baumkletterer läuft „Metatrons Permakultur“ nämlich momentan noch nebenher mit. „Wir wollen das aber auf jeden Fall weiter ausbauen. Die Pflanzungen für dieses Jahr sind bereits durch“, weshalb man nicht mehr anbieten könne als das, was auf den Feldern steht. Deshalb wird schon eifrig fürs kommende Jahr geplant. Langfristiges Ziel ist es, eine solidarische Landwirtschaft zu etablieren.

Vorträge auf dem Feld

Das ist aber noch immer nicht alles: Im Gemüsegarten am Grünweg werden auch kleine Events angeboten. Bereits stattgefunden hat eine gut besuchte Pflanzenführung zu Wild- und Heilkräutern für den Garten. Ein Vortrag über regionale und nachhaltige Versorgung musste kurzfristig wieder abgesagt werden, dafür steht am Samstag, 23. September, nun eine Infoveranstaltung zur Permakultur an. Untertitel: „Lösungen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft – mit Anwendungsbeispielen“.

Die breite Vielfalt des Angebots sei natürlich herausfordernd, räumt Thomas Fumig ein. „Aber wenn man so viele Themen behandelt, hat man auch tolle Möglichkeiten, daraus zu lernen.“ Ihn persönlich treibt der Wunsch nach einer besseren, naturverbundeneren Zukunft an, wie er sagt: „Dass man die Natur wieder wertschätzt und nicht nur aus ihr nimmt. Wenn ich auf unserem Feld stehe, fühle ich Dankbarkeit, dass ich die Möglichkeit bekomme, so etwas zu schaffen.“

Gut zu wissen Weitere Infos zum Projekt, zur Abokiste sowie der Anmeldung für den Permakultur-Vortrag gibt es auf Instagram, per E-Mail an t.fumig@gmail.com sowie telefonisch unter der Nummer (0159) 03687036.

