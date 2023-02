Karrieretag Moosburg: Berufsmesse mit gratis Bewerbungsfoto und Tipps von Job-Experten

Teilen

Fachkräfte, Studierende, Azubis oder Schüler: An sie alle richtet sich der „Karrieretag Moosburg“ am nächsten Freitag, 10. Februar, in der Stadthalle. ARCHIVFoto: MOMA © Moosburg Marketing

Der 11. „Karrieretag Moosburg“ steht an: Am 10. Februar findet in der Stadthalle wieder die große Berufsmesse statt. Die Besucher erwartet ein umfangreiches Programm.

Moosburg – Sie ist bereits eine feste Institution im Moosburger Terminkalender: Zum elften Mal veranstaltet die Moosburg Marketing eG heuer ihre Ausbildungs- und Berufsmesse „Karrieretag Moosburg“. Am nächsten Freitag, 10. Februar, öffnet die Stadthalle dazu wieder von 9 bis 16 Uhr ihre Pforten für alle Jobsuchenden. Ob Fachkräfte, Studierende, Auszubildende oder Schüler:

Auf dem Karrieretag soll jeder das richtige Angebot finden. Denn viele der anwesenden Firmen stellen nicht nur Azubis ein, sondern sind auch auf der Suche nach qualifiziertem Fachpersonal.

42 Aussteller auf zwei Hallen verteilt

Nachdem sich im vergangenen Jahr die zweite Halle bewährt hat, wird diese auch heuer wieder gefüllt, sodass die Marketing eG in diesem Jahr 42 Aussteller begrüßen kann. Außerdem soll den Besuchern ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten sowie der digitale Auftritt aller Aussteller auf der Online-Plattform des Karrieretages ermöglicht werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Das Spektrum der Branchen ist groß, und vorgestellt werden eine Vielzahl an unterschiedlichen Berufen. Es präsentieren sich sowohl ortsansässige Firmen und Einrichtungen als auch Arbeitgeber aus dem gesamten Moosburger Umland. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung sind alle Firmenprofile und Stellenangebote parallel auch online einzusehen: Unter www.karrieretag.meinmoosburg.de sowie in der „Mein Moosburg“-App finden Interessierte alle Inhalte. Eine Vorbereitung auf den Messebesuch soll somit ganz einfach vom Handy aus möglich sein.

Hilfreicher Service der Agentur für Arbeit

Wie in den letzten Jahren erwartet die Besucher ein breites Zusatzangebot. Bereits verfasste Bewerbungen können am Stand der Agentur für Arbeit auf aktuelle Standards und Sonderformen sowie individuelle Formulierungen überprüft werden. Von 13 bis 16 Uhr gibt die Agentur Tipps zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen. Außerdem wird erneut ein kostenloser Bewerbungsfoto-Service angeboten. Bodo Pitzer vom Pass- und Bewerbungsstudio Petit Portrait steht von 13 bis 16 Uhr für professionelle Bilder vor Ort zur Verfügung. Wer also noch kein aktuelles Bild für seine Bewerbung hat, kann diese Gelegenheit nutzen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Um 13.30 Uhr und um 15 Uhr gibt die wbb Akademie Freising „Tipps und Tricks fürs Vorstellungsgespräch“: Maren Lang und Michael Dorn geben Ratschläge zu Kleidung, Auftreten, Gespräch sowie zur Vorbereitung auf schwierige Fragen. Die wbb Akademie führt als privater Bildungsträger seit über 30 Jahren berufliche Qualifikationen durch.

Eintritt frei, Schüler willkommen

Um 14.15 Uhr führt Norbert Berthold vom IPB Freising durch die „Vorteile einer beruflichen Ausbildung“. Die Kernkompetenz des IPB – Institut für Personaltraining und Beratung Landshut Thomas Rinberger – liegt in der Unterstützung und Vermittlung von Arbeitsuchenden sowie in der beruflichen Weiterbildung.

Der Eintritt zum Karrieretag ist wie gewohnt kostenlos. Die Schulen sind wie in jedem Jahr eingeladen, den Karrieretag mit ihren Klassen zu besuchen.

ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.