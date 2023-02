Karrieretag Moosburg: „Heute muss man auf die Leute zugehen“

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Messe „Karrieretag Moosburg“ in der Stadthalle und in der benachbarten Turnhalle hatte wieder starken Zulauf. © Bauer

In Moosburg fand jetzt wieder der Karrieretag statt. Die Berufsmesse in der Stadthalle war dabei voll ausgelastet. Denn der Bedarf der Firmen an Fachkräften ist groß.

Moosburg – Der Karrieretag in der Moosburger Stadthalle ist ein Pflichttermin für Firmen, die auf der Suche nach Fachkräften sind. Und für junge Menschen, die noch keine Weichen für die ersten Schritte im Berufsleben gestellt haben. Auch diesmal kamen einen Tag lang mehrere Hundert Gäste, um Unternehmen aus Moosburg und Umgebung kennenzulernen. Dazu gab es viele Hilfestellungen im Rahmenprogramm.

42 Stände waren heuer in der Stadthalle und der angeschlossenen Turnhalle aufgebaut – was noch einmal ein Plus von zwei Teilnehmern gegenüber dem Vorjahr bedeutet, in dem man beim Neustart nach der Corona-Zwangspause erstmals die zweite Halle dazunahm. Während am Vormittag traditionell der Fokus auf Schüler und Azubis liegt, richtet sich die Messe am Nachmittag auch an qualifiziertes Fachpersonal und Studenten.

Die Modehändler: Martin und Susanne Heilingbrunner waren erstmals am Karrieretag dabei. © Bauer

Neue Zeiten erfordern neue Bemühungen

Dieses Jahr war mit dem Modehaus Heilingbrunner ein hiesiges Traditionsunternehmen zum ersten Mal dabei. Die beiden Geschäftsführer Susanne und Martin Heilingbrunner stellten den Schülern das seit mehr als 200 Jahren bestehende Modehaus vor und unterbreiteten das Angebot, mit einem schulischen Praktikum in den Familienbetrieb hineinzuschnuppern. Susanne Heilingbrunner machte auch deutlich, dass das Verkaufspersonal mit der Kundschaft kommunizieren müsse und dass das etwas sei, was nicht jedem liege.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die beiden Geschäftsführer hatten bei der Premiere ein gutes Gefühl und sagten zu, auch künftig Teil des Karrieretags sein zu wollen. Susanne Heilingbrunner erinnerte sich fast etwas wehmütig an vergangene Zeiten, als das Modehaus jedes Jahr mindestens 20 Bewerbungen vorliegen hatte. „Heute muss man auf die Leute zugehen“, sagte die Geschäftsführerin und sah in dem Karrieretag eine sehr gute Möglichkeit, die ersten Kontakte zu knüpfen. Der nächste Schritt von Interessenten wäre dann das Ausprobieren des Berufs in Form eines Praktikums.

Die Personalerin: Christina Neumaier betont stolz, dass Jungheinrich der größte Arbeitgeber in der Stadt ist. © Bauer

„Wir wollen als größter Arbeitgeber in Moosburg auf uns aufmerksam machen“, betonte Christina Neumaier, Human-Resources-Spezialistin bei Jungheinrich. Die Personalerin ist froh, dass es den Karrieretag nach der Corona-Zwangspause wieder in Präsenz gibt. Sie und ihre Mitstreiter am Stand präsentierten einen modernen Arbeitgeber mit 35 Arbeitsstunden in der Woche und 30 Urlaubstagen. Neumaier konnte den Jugendlichen auch erklären, dass Jungheinrich bedarfsgerecht ausbilde – für in den kommenden Jahren frei werdende Stellen. Die Azubis haben so die Perspektive, bei einer entsprechenden Entwicklung auch dauerhaft im Unternehmen zu bleiben.

Absolutes Maximum nun erreicht

Ann-Kathrin Maier, die Organisatorin des Karrieretags von Moosburg Marketing, zeigte sich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Mit den 42 Ständen habe man nun das absolute Maximum erreicht. Auch die traditionellen Angebote wie kostenlose Bewerbungsfotos, den Bewerbungsmappencheck oder Ratschläge für die berufliche Ausbildung oder das Bewerbungsgespräch waren gut angenommen an diesem für viele Schüler so bedeutsamen Tag, an dem sich viele Türen öffnen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.