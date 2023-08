Kastulus-Realschüler arbeiten per PC-Spiel an einer besseren Zukunft für Moosburg

Bei der Präsentation: Die Schüler stellten den politischen Vertretern, unter anderem Julian Grübl (r.), ihre Ideen vor. © Schule

25 Kastulus-Realschüler visualisieren ihre Ideen für Moosburgs Zukunft im Spiel „Minetest“.

Moosburg – Was kann ich dazu beitragen, dass mein Wohnort nachhaltiger wird? Wie kann ich Dinge vor Ort verändern? Und vor allem: Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Diese Fragen beantworteten noch vor den Sommerferien hunderte Schülerinnen und Schüler in ganz Bayern – und zwar mit dem Computerspiel „Minetest“. Mit von der Partie waren auch 25 Jugendliche der Kastulus-Realschule in Moosburg.

Hyperloop, günstiges Wohnen im Mehrgenerationenhaus und Sportförderung für alle – klingt utopisch? Für die Moosburger Schüler nicht. Sie bastelten über Stunden an ihren Visionen für die Zukunft ihrer Gemeinde. Der Clou: Ihre Zukunftsentwürfe bauten sie innerhalb der virtuellen Welt von „Minetest“, einer Variante des Computerspiels „Minecraft“ – und zwar während der digitalen Zukunftsnacht der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.

Ein neues Sportzentrum könnte so aussehen. © Schule

Am PC für die Praxis üben

„Die digitale Variante via Minetest ist eine innovative Möglichkeit, um an die Lebenswelt der Jugendlichen anzuknüpfen“, so Rupert Grübl, Direktor der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Auf diese Weise könne man die Jugendlichen dafür begeistern, sich mit langfristigen Herausforderungen in ihrer Kommune zu beschäftigen und zugleich zeigen, dass man die Zukunft gemeinsam gestalten könne. Im Rahmen der Zukunftsnächte lernten die Teilnehmenden deshalb mehr über kommunale Entscheidungsstrukturen und erhielten zugleich Tipps, wie sie ihre Ideen in der Praxis auch gegen Widerstände durchsetzen können.

„Das erscheint dringend notwendig angesichts von 86 Prozent der 14- bis 24-Jährigen, die im vergangenen Jahr bei einer repräsentativen Befragung der Vodafone-Stiftung angaben, dass sie sich Sorgen um die Zukunft machen. Der Politik stellen die jungen Menschen zugleich ein ernüchterndes Zeugnis aus: Nur 23 Prozent glauben, dass Deutschland es bis 2050 schaffen wird, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, und weniger als ein Drittel hat dabei den Eindruck, die Politik in Deutschland selbst mitgestalten zu können.

Eine Schwebebahn für Moosburg? Viele verschiedene Ansätze wurden via „Minetest“ realisiert. © Schule

Wie reagiert die Politik vor Ort?

Im Anschluss an die digitalen Zukunftsnächte wurden die Schülerinnen und Schüler mit den innovativsten Zukunftsideen zu einer zentralen Diskussionsveranstaltung nach München eingeladen, um ihre Vorschläge zur Gestaltung der Zukunft vor Ort Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitikern aus ihrer Region vorzustellen und diese für ihre Ideen zu begeistern. Teilnehmende Vertreterinnen und Vertreter aus der Lokalpolitik waren für die Region München, Erding, Moosburg und Kösching Markus S. Lutz (SPD), Svenja Jarchow-Pongratz (Grüne), Erdings Oberbürgermeister Max Gotz (CSU), Ulla Dieckmann (SPD), Fraktionsvorsitzende im Erdinger Kreistag, Moosburgs Jugendreferent Julian Grübl (Fresh), und Ralf Sitzmann (Freie Wähler). Die Politikerinnen und Politiker zeigten auf jeden Fall großes Interesse und Aufgeschlossenheit für die Ideen der Heranwachsenden.

Als Zukunftsziele konkret für Moosburg hielten die Realschüler gemeinsam mit Julian Grübl zwei Dinge fest: die Modernisierung des Bahnhofsgebäudes und den Ausbau der Solarenergie.

von TAMARA FISCHER

