„Eine lange Reise geht zu Ende“: Realschule Moosburg verabschiedet 124 Absolventen

Von: Andrea Hermann

Die Schulbesten ehrten Bürgermeister Josef Dollinger (l.) sowie (v. r.) Rektor Wolfgang Korn und Vize-Landrätin Anita Meinelt: (v. l.) Emily Taudtmann (1,25), Floriane Liske (1,09), Laura Kammerer (1,17), Lea van de Bergh (1,00), Dana Hall (1,17), Adrianna Wasiak (1,09) und Lena Unger (1,18). © Hermann

„Alle haben bestanden - das ist nicht selbstverständlich“, freute sich Moosburgs Realschul-Rektor Wolfgang Korn, als er am Freitag 124 Absolventen ihr Abschlusszeugnis überreichen durfte.

Moosburg – Für 124 Absolventen der Kastulus-Realschule Moosburg ging gestern „eine lange Reise zu Ende“, wie Schülersprecherin Magdalena Schwaiger (10e) betonte. Nun stürzen sich alle „in neue Abenteuer“. Im Gepäck haben sie alle den Realschulabschluss.

Vor sechs Jahren habe die „Reise Kastulus-Realschule Moosburg“ begonnen – „das Angebot war vielversprechend“, erinnerte sich Schülersprecherin Magdalena Schwaiger zurück. Nicht immer sei man von den Reisezielen begeistert gewesen – im Kleingedruckten hatte man offenbar das Wort „Bildungsfahrt“ überlesen, führte sie humorvoll aus. Doch nun habe man das große Ziel erreicht – „mit vielen kostbaren Erinnerungen“ im Gepäck. „Nun stürzen wir uns ins neue Abenteuer“, sagte die Absolventin und wünschte allen eine „gute Reise ins Leben“.

„Straßenmarathon“ mit Bravour gemeistert

Mit einem „Straßenmarathon“ verglich Konrektor Michael Wagensohner diese Reise: Er erinnerte an die Qualifikation vor sechs Jahren, an „gut ausgebaute Strecken“, an „Schlaglöcher“ und daran, wie „Corona den Straßenmarathon zum Hindernislauf werden ließ“. Dank sehr guter Trainer (Lehrer) und Streckenposten (Eltern) hätten nun alle das Ziel erreicht. „Bald startet der nächste Marathon“, sagte Wagensohner, für den er den Schülern alles Gute wünschte.

Rund 550 Gäste waren zur Abschlussfeier in die Stadthalle Moosburg gekommen und lauschten den verschiedenen kulturellen Beiträgen sowie den Reden anlässlich der Verabschiedung von 124 Schülern. © Hermann

„Mit dem heutigen Tag öffnen sich für Sie viele Türen, die in die Zukunft führen“, gab Vize-Landrätin Anita Meinelt den Absolventen mit auf den Weg. Und sie ist überzeugt: „Sie sind bestens vorbereitet für die Zeit nach der Schule“.

Schulabschluss ist „Sprungbrett ins Leben“

Auch Moosburgs Bürgermeister Josef Dollinger weiß, dass der Schulabschluss „ein Sprungbrett ins Leben“ ist. Er ermutigte die jungen Leute, mutig und neugierig zu sein: „Wagt den Sprung ins Leben.“ Mehr noch: „Euer Wissen, eure Kompetenz, euere Neugierde und euer Engagement werden gebraucht in unserer Gesellschaft. Übernehmt Verantwortung, hinterfragt euch selbstkritisch und versucht, eigene Problemlösungen zu finden. Wir brauchen euch und eure Idee. Ihr seid die Zukunft unserer Stadt und unseres Landes.“

Respekt zollte Schulleiter Wolfgang Korn den Absolventen, die nach meist sechs Schuljahren und der Corona-Pandemie einen „fulminaten Endspurt“ hingelegt haben. „Alle haben bestanden – das ist nicht selbstverständlich“, lobte er. Sein abschließender Appell an die Schulabgänger: „Geht raus und erobert die Herzen.“ Und: „Vergesst eure Realschule nicht.“

Für besonderes Engagement wurden (ab 2. v. l.) Veronika Schrafstetter, Lena Unger und Laura Krutsch vom Förderverein der Schule, Vertreten durch Martin Pschorr (l.), geehrt – zur Freude von Schulleiter Wolfgang Korn. Nicht auf dem Bild: Sofia Langer. © Hermann

Soziales Engagement auch später wichtig

Dass neben schulischen Leistungen auch soziales Engagement wichtig sei, betonte Elternbeiratsvorsitzende Ulrike Reichelt. Und als Tutoren, Streitschlichter, Schulsanitäter sowie Mitglieder in der Schülermitverwaltung oder der Gruppe „Schule ohne Rassismus“ hätten viele Jugendliche in den vergangenen Jahren soziales Engagement bewiesen. Ihre Bitte an die Schüler: „Setzt euch auch weiterhin für solche sozialen Projekte ein. Werdet keine Egoisten und schaut nicht weg. Erhebt eure Stimme, bleibt auf dem richtigen Weg.“ Abschließend sagte sie: „Das Ende eurer Schulzeit hier in Moosburg ist gleichzeitig der Anfang eines neuen Weges. Ergreift die euch angebotenen Chancen.“

Dann war der große Moment gekommen: Die Jugendlichen aus den fünf zehnten Klassen durften ihre Abschlusszeugnisse von den Klassenlehrern in Empfang nehmen und sich von „ihrer“ Schule verabschieden.

Für einen würdigen Rahmen der gut dreistündigen Feier in der Moosburger Stadthalle sorgten die verschiedenen musikalischen Beiträge: Die Bläsergruppe Kastulus-Brass spielte groß auf, die Schulband rockte die Bühne, und der Chor Kastulus-Voices erfreute die rund 550 Gäste, die gekommen waren.

Ehrung der Schulbesten

Auch die Schulbesten wurden gewürdigt - „alles Mädels“, wie Rektor Wolfgang Korn betonte:

Lea van de Bergh (1,00)

Floriane Liske (1,09)

Adrianna Wasiak (1,09)

Dana Hall (1,17)

Laura Kammerer (1,17)

Lena Unger (1,18)

Emily Taudtmann (1,25)

Besonderes Engagement gewürdigt

Vier Schüler, die sich laut Martin Pschorr „in besonderer Art und Weise verdient gemacht“ haben, wurden seitens des Fördervereins der Realschule ausgezeichnet:

Sofia Langer: Sängerin bei Kastulus-Voices, Querflöten-Spielerin bei Kastulus-Brass, SMV-Mitglied und Mitglied bei „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“

Veronika Schrafstetter: Streitschlichterin, Tutorin und Lerntutorin sowie Mitglied bei der Bläserformation „Kastulus-Brass

Lena Unger: Tutorin, Jugendkreisrätin und mit dem Tenorhorn bei Kastulus-Brass Mitglied

Laura Krutsch: Tutorin und Schulsanitäterin

