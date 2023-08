Kein Abkochen mehr: Moosburgs Trinkwasser ist wieder einwandfrei

Nach Keimbelastungen ist das Moosburger Trinkwasser nun wieder uneingeschränkt genießbar. © dpa

Mehrere Wochen lang musste Trinkwasser aus Moosburg abgekocht werden, weil es mit Keimen belastet war. Nun gibt es die Entwarnung.

Moosburg - Auf diese Nachricht dürfte die Bevölkerung in der Dreirosenstadt sehnsüchtig gewartet haben: „Das Moosburger Trinkwasser liefert wieder gute Werte, die Gesamtkeimzahl des letzten Befundes der Wasserproben entspricht der üblichen sehr guten Qualität des „Moosburger Trinkwassers“, hieß es am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Coliforme Keime, wie sie sich seit über drei Wochen im Trinkwasser befunden hatten, seien nicht mehr nachweisbar. Bereits am 2. August hatte man für betroffene Langenbacher Gemeindeteile, die ihr Wasser ebenfalls aus Moosburg beziehen, Entwarnung geben können.

Erstmals hatten die Behörden am 17. Juli Alarm geschlagen. Nun zeigen sich die Verantwortlichen erleichtert: „Die ursprüngliche Schadensstelle ist behoben und das gesamte Trinkwassernetz konnte durch die zahlreichen Spülvorgänge von den Unreinheiten und Verkeimungen befreit werden“, schreibt die Behörde. In Absprache mit dem Gesundheitsamt Freising könne die Abkochempfehlung ab sofort aufgehoben und das Moosburger Trinkwasser wieder ohne Bedenken verzehrt werden. Abschließend heißt es in der Mitteilung: „Den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern herzlichen Dank für die Geduld und das Verständnis.“

Über die genauen Hintergründe der Verunreinigung und die ergriffenen Maßnahmen will die Stadt am kommenden Freitag im Rahmen eines Pressetermins umfangreich Auskunft geben.

