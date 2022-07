Keine Zukunft für „Käse im Weingraben“: Beliebter Laden in Moosburger Altstadt muss schließen

Geschäftsaufgabe

Von Nico Bauer schließen

Dieser Samstag ist kein guter Tag für die Moosburger Altstadt: Mit dem Käseladen am Weingraben schließt ein von vielen Kunden geschätztes Geschäft.

Moosburg – Margit Reif hörte es immer und immer wieder: In den vergangenen Tagen betraten die Kunden ihren familiären Käseladen und drückten ihr Bedauern darüber aus, dass mit dem 30. Juli der Laden seine Pforten schließt. Die 66-jährige Moosburgerin geht in den Ruhestand und konnte niemanden finden, der ihr Geschäft übernehmen möchte.

Hoffnung bis zuletzt

Vor einigen Jahren hatte der ehemalige Moosburger Stadtrat Alfred „Tscharli“ Wagner die Idee, mit so einem Käseladen das Einzelhandelsangebot in der Moosburger Innenstadt auszubauen. Denn auch den Käseladen Bräu nahe der früheren Polizeiinspektion gab es nicht mehr. 2018 übernahm Margit Reif dann von Wagner das Geschäft und konnte bis zuletzt auf einen treuen Kundenkreis vertrauen. „In der Corona-Zeit hatte ich sogar Zuwachs“, sagt sie. „Die Menschen waren einfach froh, hier auch einmal ratschen zu können.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Doch nun ist Schluss, weil Reif trotz Aushilfen den Laden quasi jeden Tag alleine führte. „Als Selbstständige bist du eben selbst und ständig“, stellt sie lächelnd fest. Für die Übernahme des Käseladens fand sich niemand, obwohl Margit Reif bis zuletzt noch ein wenig Hoffnung hatte. Nun verabschiedete sich aber ein lockerer Interessent. „Das ist echt schade“, erklärte am Freitag ein Stammkunde. „Dieses Geschäft war eine Bereicherung der Moosburger Innenstadt.

„90 Prozent fahren zum Einkaufen nach Degernpoint“

Die künftige Ruheständlerin macht aber auch deutlich, dass es Einzelhändler in der Stadt nicht leicht hätten. „90 Prozent der Leute fahren doch zum Einkaufen nach Degernpoint“, glaubt Reif. Dort befindet sich ein Discounter neben dem anderen – inklusive der kostenlosen Parkplätze vor der Haustür. Die Anzahl der Kunden, die mehrere Geschäfte in der Stadt abgehen, werde immer weniger. Reif betont aber auch, dass dies ein generelles Problem aller Zentren sei und kein exklusives der Moosburger. Zu der Jahrzehnte andauernden Diskussion um die Attraktivität der Innenstadt meint Reif, „dass eine Fußgängerzone schon schön wäre“. Schließlich könne man am Viehmarktplatz nahe genug für den Bummel parken.

Diesen Samstag hat der Käseladen am Weingraben zum letzten Mal geöffnet, und dann schließt Margit Reif um 12.30 Uhr mit Wehmut die Tür ab. „Es hat mir viel Spaß gemacht, den Laden zu betreiben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus Moosburg und dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.