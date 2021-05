Kirche beklagt hohe Gebühren für Baugerüst - Moosburger Rathaus verweist auf Gleichheitsprinzip

Fertigstellung der Dachsanierung von St. Johannes in Gefahr

In Moosburg droht die Sanierung von St. Johannes ins Stocken zu geraten, weil sich Kirche und Stadt über eine Gebührensatzung für das Baugerüst uneinig sind.

Moosburg – Zum 1250-jährigen Jubiläum hätten der Turm und die Johanneskirche am Moosburger „Plan“ in neuem Glanz erstrahlen sollen. Doch daraus wird wohl nichts – zumindest was die Johanneskirche angeht.

Umfangreiche Renovierungsarbeiten am Dach sind ohne Gerüst nicht zu machen. Da der Grund um das Gotteshaus aber der Stadt gehört, benötigte die katholische Kirchenverwaltung St. Kastulus gemäß städtischer Satzung eine gebührenpflichtige Sondernutzungserlaubnis zum Aufstellen. Gemäß den Bestimmungen wären hierfür knapp 30.000 Euro fällig geworden – ein Euro pro Quadratmeter Bodenfläche pro Woche. Die Satzung legt fest: „Liegt die Ausübung der Sondernutzung im öffentlichen Interesse, so kann Gebührenfreiheit oder Gebührenermäßigung gewährt werden.“

Stadtrat tagt nicht-öffentlich - und lehnt Antrag der Kirche ab

Die Verantwortlichen der Stadt kamen der Kirchenstiftung entgegen und boten einen Pachtvertrag an, der allerdings immer noch Kosten von knapp 10.000 Euro mit sich bringt. Das Gegenangebot der Kirchenstiftung, vergleichbar mit anderen Vereinen einmalig einen niedrigen Beitrag zu zahlen, lehnte der Stadtrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung mehrheitlich ab. Auch andere Kompromissangebote kamen nicht zum Tragen.

Für die Renovierung der Johanneskirche hatten das Erzbischöfliche Ordinariat und die örtliche Kirchenstiftung einen Finanzierungsplan mit entsprechenden Zuschüssen festgelegt. Bei dieser Kalkulation hatten die Verantwortlichen noch nicht damit gerechnet, dass „die Stadt diese Karte zieht“, wie es aus Kirchenkreisen heißt. Und Überschreitungen der geplanten Kosten müssten zu 100 Prozent von der Pfarrei vor Ort getragen werden. Da mit Kosteneinsparungen an anderer Stelle kaum zu rechnen ist, könnte es nun passieren, dass sich die Durchführung bestimmter Maßnahmen wie dem Außenanstrich erheblich in die Länge zieht – oder gar komplett aufgeschoben werden muss.

Rathaus-Verwaltungschef verweist auf Gleichheitsprinzip

„Ich finde es sehr schade, dass die Stadt Moosburg auf so hohe Gebühren für die Nutzung einer Wiese besteht, welche für die Öffentlichkeit kaum von Wert ist, und damit die Sanierung eines der zentralen Denkmäler der Stadt erschwert, anstatt sie zu unterstützen“, betonte Verwaltungsleiter Herbert Neumaier nach ersten Beratungen der Kirchenverwaltung. Martin Spaenle, der als Architekt die Maßnahme begleitet, fügte hinzu: „In meiner langjährigen Tätigkeit habe ich es noch nie erlebt, dass die Kommune bei einer örtlichen Kirchenstiftung so hohe Gebühren für das Aufstellen eines Gerüsts geltend gemacht hat.“ Und weiter: „Auch von der Maßnahme an St. Kastulus vor ein paar Jahren ist mir nicht geläufig, dass die Stadt oder einer der Nachbarn für Gerüststellungen Gebühren verlangt hätte.“

Josef Mühlberger, Verwaltungschef im Rathaus, rechtfertigt die Entscheidung damit, dass die Stadt der Kirche bereits mit einem Drittel der Kosten „weit entgegengekommen“ sei. Mühlberger: „Die Kirche nimmt eine öffentliche Fläche in Anspruch. Der Betrag orientiert sich daher nach dem Gleichheitsprinzip an anderen privatrechtlichen Antragstellern.“ Aufgrund des bindenden Stadtratsbeschlusses sei es für die Verwaltung nun „völlig unmöglich, dass wir mit dem Preis nochmal runtergehen“. Lediglich eine erneute Behandlung im Stadtrat könne diesen Beschluss ändern.

Markus John & Armin Forster

Um die Bürger zum Austauschen ihrer veralteten Öl-Heizungen zu bewegen, hat die Stadt Moosburg einen Wettbewerb gestartet. Dabei locken zahlreiche Geldpreise.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.