180 Unterschriften erreicht: FRESH darf zu Moosburgs Stadtratswahl antreten

Das ging fix: Die neue Moosburger Gruppierung FRESH hat innerhalb von wenigen Tagen die nötigen Unterschriften gesammelt, um zur Stadtratswahl zugelassen zu werden.

Moosburg – Erfolg für die junge Moosburger Liste FRESH: Die neue Gruppierung hat in nur neun Öffnungstagen des Rathauses die nötigen 180 Unterschriften gesammelt und darf sich nun am 15. März für den Stadtrat zur Wahl stellen. Das schnelle Erreichen nötigte Moosburgs Verwaltungs-Chef Josef Mühlberger Respekt ab, wie er unserer Zeitung sagte: „Chapeau an die jungen Leute. Obwohl sie erst sehr spät eingestiegen sind, haben sie es in einer super guten Zeit hinbekommen.“ Da hätten sich andere Listen in der Vergangenheit deutlich schwerer getan, obwohl diese jeweils um einiges früher mit dem Werben begonnen hätten, so Mühlberger.

Wie FRESH auf Facebook und Instagram bekanntgab, werde man nun in Kürze das Wahlprogramm veröffentlichen. Am kommenden Dienstag will sich die Gruppierung wie die übrigen Moosburger Parteien auch am „Fest für Menschlichkeit und Toleranz“ beteiligen, bei dem ab 18 Uhr auf dem Viehmarktplatz ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt werden soll. In der unmittelbar angrenzenden Schäfflerhalle trifft sich parallel die AfD zu ihrem Wahlkampfauftakt.