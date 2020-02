Füracker in der Moosburger Stadthalle: „Die CSU ist nicht überfordert“

Beim Neujahrsempfang der Moosburger CSU war diesmal Heimat- und Finanzminister Albert Füracker der Gastredner. Der spannte einen weiten Themenbogen und gab sich kämpferisch.

Moosburg – Absolute Kampfbereitschaft attestierte der bayerische Heimat- und Finanzminister Albert Füracker seiner Partei beim verspäteten Moosburger Neujahrsempfang der CSU, der am Dienstag in der Stadthalle stattfand. In über einer Stunde schlug er den Bogen vom Brexit über Malaysia hin zum schönen Bayernland.

„Wir werden beeinflusst werden, ohne es beeinflussen zu können“, beschrieb Füracker die aktuelle internationale Situation, die ihm durchaus Sorgen mache: der Brexit und Donald Trump, für ihn eine „harte Probe“. Die Frage: „Was können wir tun, um das Land stabil zu halten?“ sei deshalb eine hochkomplexe. Von der rechten Seite komme da nur die Vereinfachung „ganz easy“, während man von links „nicht ernst genommen“ werden würde. Die CSU allerdings stehe seiner Meinung nach für komplexe Antworten, für gute Lösungen hätte die Partei ein „Gen“.

Füracker: „Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“

Dabei sparte Füracker nicht mit Kritik an den „großen Medien“, die nur über die Nachteile ihrer Entscheidungen berichten würden. Es wäre kein Wunder, dass die Bevölkerung dann glaube: „Die haben keine Ahnung“. Vielmehr müssten auch die Vorteile kommuniziert werden, denn laut Füracker ist die CSU nicht überfordert, sondern arbeite stets lösungsorientiert. So müssten beispielsweise auch Transformationsprozesse im Bereich der Automobilindustrie unterstützt und vor allem Arbeitsplätze erhalten werden, denn Deutschland habe Spitzenprodukte für die ganze Welt anzubieten. „Wenn Elektro-Autos gewünscht werden, dann bauen wir sie“, so Füracker. Denn: „Der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler.“

+ Der Neujahrsempfang der CSU fand in der Moosburger Stadthalle statt. © Lorenz Die Wirtschaft, so der Minister, müsse weiter florieren. „Ich kann nur das Geld ausgeben, das ich jemandem wegnehme“, betonte Füracker und erinnerte sich gleichzeitig an die Mahnung eines Freundes, der ihm prophezeite, dass er bald wegen seines Jobs keine Freunde mehr haben werde und er sich lieber einen Hund kaufen solle.

Kritik an „linksdenkenden Menschen“ und der SPD

Füracker ist auch sicher: „Wir leben in einer Zeit der Problembeschreibungen und Analysen.“ Trotz höchsten Steuereinnahmen seit Jahren erlebe er in Berlin einen ständigen Dissens mit „linksdenkenden Menschen“. Spätestens seit der Diskussion um den Verlust der Gemeinnützigkeit von reinen Männer- oder Frauenvereinen habe er sich gedacht: „Die sind doch alle verrückt geworden!“ Aber auch: „Auf diese Idee kommt nur die SPD.“

Man müsse aufpassen, dass man sich selbst nicht „depressiv mache“. Denn Bayern sei nach wie vor überaus attraktiv geblieben, auch für Zuziehende. Dennoch stimme der Vorwurf nicht, man habe alles zubetoniert, denn nur da „wo Wasser nicht mehr versickern kann, ist Flächenverbrauch“. Infrastruktur sei nach wie vor fundamental, und auch er selbst wohne ja neben einer Autobahn, die seiner Umgebung „Wohlstand gebracht“ habe. Zudem mahnte er, die Relationen beizubehalten: Im Malaysia-Urlaub würde man unbedenklich Fleisch essen und zu Hause dann artgerechte Behandlung von Tieren einfordern. Um Bayern mitzugestalten, riet Füracker zum Ehrenamt bei der CSU und verabschiedete sich mit den Worten „Bleiben Sie menschlich!“.



In einem kurzen Abschluss-Statement wünschte sich Staatsminister Florian Hermann mehr Optimismus und verortete die CSU als Partei für „Maß und Mitte“ in dieser aufgeheizten Stimmung. Er wolle auf keinen Fall ein Land, in dem am Freitag die Fridays-for-Future demonstrieren und am Samstag die Gelbwesten. Hermann entließ die 170 Anwesenden mit: „Vielfalt – und keine Einfalt“.



Richard Lorenz

Trotz der eigenen Großveranstaltung hatte es sich die Moosburger CSU am Dienstag nicht nehmen lassen, einen Sprecher zum parallel stattfindenden „Fest für Menschlichkeit und Toleranz“ zu entsenden. Das wiederum fand direkt vor der Tür des AfD-Wahlkampfauftakts statt.