Kompromiss beim Moosburger Baumschutz: „Stadtgrünverordnung light“ kommt ab 1. Oktober

Von: Nico Bauer

In der Stadt Moosburg gilt ab 1. Oktober eine neue Baumschutzverordnung. Sie geht auf eine Initiative der Stadträte Julia Neumayr (Fresh) und Johannes Becher (Grüne) zurück. © ft

Die einen wollten mehr - die anderen das Vorhaben ganz blockieren. Die nun beschlossene Moosburger Stadtgrünverordnung ist ein Kompromisslösung.

Moosburg – Einige Monate haben die Fraktionen des Moosburger Stadtrats miteinander gerungen, bis man eine Mehrheit für die sogenannte „Stadtgrünverordnung light“ gefunden hat. Bei der Bearbeitung von Stellungnahmen Moosburger Bürger und des Landratsamts wurde die Uneinigkeit über die neue Satzung am Montag im Stadtrat noch einmal intensiv diskutiert. Nach mehreren engen Abstimmungen tritt die Stadtgrünverordnung nun zum 1. Oktober in Kraft.

Von Moosburger Bürgern waren insgesamt vier Stellungnahmen eingegangen, aus denen die meilenweit auseinandergehenden Meinungen deutlich sichtbar wurden. Den einen geht der Entwurf nicht weit genug, während andere die Verordnung ablehnen. Und wirklich zufrieden mit dem Kompromiss ist eine überschaubare Minderheit.

Beratung der Stadtgärtnerei wird Pflicht

Julia Neumayr (Fresh) und Johannes Becher (Grüne) hatten ursprünglich in ihrem gemeinsamen Antrag das Ziel, die finale Entscheidung über Baumfällungen der Stadt zu überlassen. In der mehrheitlich beschlossenen Verordnung müssen sich private Grundstücksbesitzer nun von der Stadtgärtnerei beraten lassen, treffen letztlich die Entscheidung – und die Stadt kann lediglich Ersatzpflanzungen anordnen.

In zwei privaten Stellungnahmen war angemerkt worden, dass man die Stadtgrünordnung grundsätzlich befürworte, aber die Wirksamkeit infrage stelle. Mit der Light-Variante könnten unnötige Baumfällungen nicht verhindert werden. Der Antwort-Vorschlag der Verwaltung war kurz und knapp: „Der Schutzzweck der ausgelegten Verordnung wird erreicht. Eine Verschärfung der Verordnung ist nicht notwendig.“ Diese Antwort lehnten die Antragsteller ab. „Die Stellungnahme bestätigt unsere Idee“, sagte dazu Johannes Becher und Julia Neumayr ergänzte, „dass die Schutzwirkung mit der Baumschutzverordnung so nicht erreicht wird“.

Letztlich wurden die Stellungnahmen mit 10:9 Stimmen beschlossen und das Zünglein an der Waage bildete möglicherweise FDP-Stadtrat Philipp Fincke. Er hatte mit der städtischen Antwort durchaus Probleme („Wir gehen etwas forsch mit unseren Stellungnahmen um“), beugte sich aber der Stadtratsmehrheit und trug die Stellungnahmen mit.

Behörden bezweifeln den Schutzzweck

Eine andere private Stellungnahme hatte die Verordnung abgelehnt und die Aufnahme der Ortschaften der ehemaligen Gemeinde Niederambach in den Geltungsbereich kritisiert. Die Ablehnung dieser Stellungnahme erfolgte mit 15:4 Stimmen. Dazu kam eine Stellungnahme des Landratsamts, in der sich Kommunalaufsicht und Naturschutzbehörde gemeinsam äußerten. Auch diese Behörden bezweifeln den Schutzzweck für Bäume und empfahlen die Verschärfung der Verordnung. Der Stadtrat verwies in der mit 10:9 beschlossenen Antwort auf den Mehrheitsbeschluss.

Vor dem finalen Beschluss für die ab 1. Oktober gültige Stadtgrünverordnung wurden die Stadträte noch einmal allgemein: „In den meisten Fällen erreichen wir den Schutzzweck“, sagte Johannes Becher, „aber nicht vollständig. Also machen wir das Beste aus der Light-Version.“ Rudolf Heinz (CSU) sprach von „einem guten Kompromiss“, aber der Großteil seiner Fraktion sah das anders. Heinz sprach über eine „gewisse Hürde für Baumfällungen“, andere CSU-Vertreter lehnten die Verordnung ab.

Freie Wähler befürchten „Bürokratiemonster“

Besonders deutlich wurden die Freien Wähler. „Wir bauen hier ein Bürokratiemonster auf“, kritisierte Reinhard Lauterbach. Und auch FW-Bürgermeister Josef Dollinger sagte Nein: „Ich habe in meinem Leben schon mehr Bäume gepflanzt als die Befürworter dieser Verordnung. Unsere richtigen Probleme sind Unwetter wie heuer der Hagel, der 1000 Bäume zerstört hat. Da hilft dann auch keine Stadtgrünverordnung.“

Mit 12:7 Stimmen wurde schließlich das Inkrafttreten der Stadtgrünverordnung beschlossen. Die Diskussionen um die neue Satzung dürften damit noch lange nicht enden.

