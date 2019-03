Kompromiss mit Zähneknirschen: So geht es mit dem „Plan“ in Moosburg weiter

Der „Plan“ in Moosburg wird halb autofrei. Am Montag gab der Stadtrat mehrheitlich den Auftrag zur Umgestaltung des zentralen Ortes.

Moosburg – Ludwig Schegk, der Inhaber des gleichnamigen Haimhausener Planungsbüros, stellte den Stadträten eine Idee vor, wie der Moosburger „Plan“ zwischen Geschäften und Kirchen attraktiver werden könnte: durch mehr Grün, gastronomische Freiflächen und ein Wasserspiel. Schegk zeigte mehrere Beispiele aus ganz Deutschland, wie Plätze erst von Autos befreit und dann aufgewertet wurden. Diesen Weg begrüßten alle Seiten des Stadtrats.

Der Kompromiss in der Klausurtagung des Kommunalparlaments waren 24 bis 26 feste Stellplätze, die man erhalten will. Damit soll den Geschäften und der Ansiedlung neuer Einzelhändler Rechnung getragen werden. Als Zusatzoption sieht die Planung vor, dass der Platz an bestimmten Tagen mit 56 Plätzen zum kompletten Parkplatz werden kann.

In der Diskussion war niemand so wirklich glücklich mit dem Kompromiss. „Das ist keine gute Lösung“, sagte etwa der 2. Bürgermeister Josef Dollinger (FW). „Aber es ist hier eben nur die einzig mögliche“. Etwas positiver bewertete es Thomas Kerscher (CSU): Er sieht in den neuen Planungsvorgaben einen Schritt hin zu dem gescheiterten Vorstoß der Bürger. Vergangenes Jahr hatten 2622 Moosburger bei einem Bürgerentscheid zur Umgestaltung des „Plans“ dem Ansinnen der Initiatoren zugestimmt, mit der Maßnahme erst zu starten, wenn innenstadtnahe Ersatzparkplätze rechtlich gesichert und fertiggestellt seien. Trotz erreichter 64 Prozent der abgegeben Stimmen scheiterte man damals am Quorum. Auch Kerscher war damals Unterzeichner. Für seinen Fraktionskollegen Erwin Weber ist es logisch, an den ungemütlichen Tagen den Platz für Autos freizugeben, wenn keiner wirklich vor die Tür gehen wolle.

Auf der anderen Seite standen die Stadträte, deren Vision von einem autofreien „Plan“ mit dem Kompromiss meilenweit entfernt ist. Gerhard Beubl (SPD) etwa warnte, dass Lebensqualität nur entstehen könne, wenn der Platz kein Automagnet mehr sei. „Das ist ein fauler Kompromiss“, war sein enttäuschtes Fazit zu dem Vorschlag. Auch Michael Stanglmaier (Grüne) verwies darauf, dass in die Innenstadt Menschen ziehen würden, für die ein autofreier „Plan“ ein wesentliches Stück Lebensqualität darstelle. Christoph Marschoun (SPD) kritisierte den für ihn allenfalls kleinen Wurf: „Ich hätte mir gewünscht, dass Moosburg ein Zeichen setzt und mutiger ist. Wenn nur ein Kind über den Platz läuft, ist der ,Plan‘ für mich lebendiger als mit 15 parkenden Autos.“

Lesen Sie auch: DHL-Logistikzentrum an Moosburger Autobahnausfahrt soll geheim bleiben

Letztlich bekam das Büro Schegk mit 21:2 Stimmen den Auftrag, eine konkrete Planung vorzulegen und 24 bis 26 Stellplätze zu erhalten. Mit 19:4 Stimmen wurde beschlossen, dass an Sondertagen bis zu 56 Stellplätze verfügbar sein sollen.

Deutlich wurde in der langen Diskussion, dass eine ganze Reihe von Stadträten dem Vorschlag der Verwaltung sehr zähneknirschend zustimmte – damit überhaupt etwas passiert. „Wenn wir die Situation ändern wollen“, sagte Stanglmaier, „dann muss das schnell passieren.“

Auch interessant: Amazon plant riesige Logistikhalle in Moosburg: Nicht jeder ist begeistert und Schöne, neue Badewelt: So sieht das fresch in Freising von innen aus