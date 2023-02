„Von A bis Z verkorkst“: Navis muss Türkei-Mission abbrechen

Da war die Freude, den Opfern helfen zu dürfen, noch groß. Inzwischen aber musste das Navis-Team ihren Einsatz in der Türkei abbrechen. © Navis

Die Hilfsorganisation Navis muss die Rettungsmission im türkischen Erdbeben-Gebiet abbrechen. Die Gründe dafür erklärt ein konsternierter Vorsitzender.

Landkreis – Der Hilfseinsatz von Navis e.V. in der Türkei wird beendet. Das teilte der Verein am Donnerstagmorgen in einer Eilmeldung mit. Eine nicht vorhersehbare Situation sei der Grund für die Rückreise von 13 Navis-Helfern bereits am Donnerstagabend.

„Also diese Art von Einsatz ist uns bisher noch nicht untergekommen und war von A bis Z verkorkst“, erzählt ein konsternierter Navis-Sprecher Wolfgang Wagner, der sich ob der Vorgeschichte etwas verschaukelt fühlt. Der leitende Navis-Arzt vor Ort hatte gemeldet, dass in den drei Gebieten, wo das Team von der türkischen Katastrophenschutz-Leitung eingesetzt worden war, inzwischen so viel Material und Hilfskräfte im Einsatz seien, dass eine Unterstützung nicht von Nöten sei. Ins eigentlich geplante Zielgebiet des Einsatzes in der vom Erdbeben schwerst betroffenen Region Hatay durfte das Helferteam aus Moosburg nicht reisen.

Navis-Vorsitzender vermisst Militär als Unterstützung

Schon ein Navis-Erkundungsteam, das kurz nach dem Erdbeben im Krisengebiet vorab sondierte, hatte Schwierigkeiten, dorthin zu gelangen und berichtete von 80 Prozent Zerstörung, fehlendem Trinkwasser und medizinischer Versorgung. Bereits in Hatay tätige Hilfskräfte wie THW und I.S.A.R Germany wurden vergangenes Wochenende wegen Sicherheitsbedenken wieder aus der Region abgezogen.

Welche Art von Tumulten einen Rettungseinsatz dort behinderten, vermag auch Wolfgang Wagner nicht einzuschätzen. Überhaupt kann sich der Navis-Ehrenvorsitzenden auf einige Vorkommnisse im Erdbebengebiet keinen Reim machen. Bei anderen Einsätzen in Haiti oder Nepal hätten die betroffenen Länder als erstes ihr eigenes Militär eingesetzt, um zu helfen, erzählt er: „Ich habe zumindest noch keine Bilder vom Militär in der Berichterstattung aus der Türkei gesehen, sondern nur Zivilpersonen, die mit Schaufeln oder kleinen Baggern versuchen, Verschüttete zu retten.“

Einsatz hat immensen Zeit- und Geldaufwand verursacht

Außerdem zeigten die Fernsehbilder weiterhin Not und totale Zerstörung, was die Frage aufwerfe, so Wolfgang Wagner, warum sein Team nicht in ein Gebiet geschickt wurde, wo Hilfe dringend notwendig scheint. So sei der Navis-Einsatz in der Türkei umsonst gewesen und habe einen immensen Zeit- und Geld-Aufwand verursacht. Neben der Vorbereitung, dem Zusammenstellen und dem Transport des Equipments, hätten die Helfer für die Tage im Krisengebiet Urlaub genommen.

Die bisher eingegangenen Spendengelder werden nun also für die Finanzierung eines abgebrochenen Einsatzes verwendet, sagt der Navis-Ehrenvorsitzende. Sollten nach einem Kassensturz Spendengelder übrig bleiben, würden diese natürlich weiter zweckgebunden für den Katastrophenschutz verwendet.

Am Donnerstagabend um 21.25 Uhr sollten plangemäß die ersten 13 Navis-Helfer am Münchner Flughafen gelandet sein. Drei Teammitglieder verbleiben bei der Ausrüstung in der Türkei und kehren mit dem Equipment in den nächsten Tagen mit einer Frachtmaschine nach Deutschland zurück.