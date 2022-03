Kritiker überstimmt: Fusion von Sparkassen Freising und Moosburg erhält Grünes Licht

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Banken-Ehe kann kommen: Der Moosburger Stadtrat hat der Fusion zwischen den Sparkassen Moosburg (Bild) und Freising seinen Segen erteilt. © Fuchs

Die Sparkassen Moosburg und Freising wollen fusionieren. Dazu gab nun der Moosburger Stadtrat Grünes Licht - doch es gab auch kritische Stimmen im Gremium.

Moosburg – Zum Stichtag 1. Juni wollen die Stadt- und Kreissparkasse Moosburg sowie die Sparkasse Freising zur „Sparkasse Freising Moosburg“ fusionieren, die dann auch zwei Standorte haben soll. Weil sich mit dem Vorhaben unter anderem die betroffenen Kommunalparlamente beschäftigen müssen, lag die Banken-Ehe am Montag zum Beschluss im Moosburger Stadtrat vor.

„Wir sprechen von einer Zwei-Säulen-Sparkasse“, sagte Manuela Radspieler, Vorstandsvorsitzende der Moosburger Sparkasse, im Gremium. Sie betonte, dass die Niederlassung in der Altstadt erhalten bleibe und man den Weg für den Kunden kurz halte. Andrea Felsner-Peifer, die neben Radspieler und Johann Kirsch (Vorstandsvorsitzender Sparkasse Freising) das dritte Vorstandsmitglied sein wird, stellte dem Moosburger Stadtrat die Vorteile vor. So erreiche man mit der Bilanzsumme nach der Fusion das Mittelfeld der bayerischen Sparkassen, habe Vorteile bei Kreditangeboten und man könne wesentliche Verbesserungen bewerkstelligen, etwa im Maklergeschäft oder beim Ausbau digitaler Angebote.

Bürgermeister räumt Meinungsänderung ein

Nach der Präsentation herrschten dann im Stadtrat aber unterschiedliche Ansichten. Zunächst wurde ein leidenschaftliches Plädoyer des Bürgermeisters Josef Dollinger (FW) verlesen, nachdem dieser in Corona-Quarantäne zu Hause sitzen musste. Dollinger brachte einen Meinungsumschwung zum Ausdruck: „Ich konnte mich mit dem Gedanken lange nicht anfreunden und habe mich bis zum Schluss für die Eigenständigkeit unserer Stadt- und Kreissparkasse Moosburg eingesetzt. Im Laufe des Vereinigungsprozesses sowie in zahlreichen Gesprächen und Verhandlungen kam aber auch ich zu der Entscheidung, dass meine emotionalen Beweggründe den realen Gegebenheiten weichen müssen.“

Der die Sitzung leitende 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer (CSU) schloss sich dieser Meinung an: „Das ist eine Fusion auf Augenhöhe und wir sind auf einem guten Weg.“ Für die CSU sagte auch Rudolf Heinz der Sparkasse („Ein Magnet in unserer Innenstadt“) die Unterstützung zu und sah den Zusammenschluss als Chance, die Bank zukunftsfähig aufzustellen. Auch SPD-Rat Martin Pschorr versprach sich eine Fusion auf Augenhöhe, „weil wir zwar die kleinste Sparkasse haben, aber die höchste Eigenkapital-Quote. Und das ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können.“

Dann deutete sich in der gewohnt lebhaften Diskussion des Moosburger Stadtrats schnell an, dass die Abstimmung eng werden sollte. Alfred Wagner (Grüne) sprach von einer Bauchentscheidung, vermisste Fusionsgutachten und sagte, dass sich seiner Meinung nach bei vielen Fusionen die Hoffnungen nicht bestätigen würden.

Eigenständigkeit „ohne Not aufgegeben“

„Wir geben ohne Not die Eigenständigkeit auf“, mahnte auch Thomas Grundner (FW) in einem flammenden Appell. SPD-Mann Gerhard Beubl („Unsere Sparkasse ist klein, aber fein“) sprach ebenso von einer Entscheidung ohne Not. Und Finanzreferent Jörg Kästl (ÖDP) sagte vor allem Nein zum Fusionstag 1. Juni 2022: „Das ist zu diesem Zeitpunkt nicht zustimmbar, ohne Vertrauen bildende Informationen.“

Lesen Sie auch Sondersitzung zum Dorfener Pandemie-Betrieb Infektionsschutz versus Arbeitsfähigkeit: Der Stadtrat Dorfen berät am Mittwoch über Sinn und Unsinn des Pandemieausschusses. Sondersitzung zum Dorfener Pandemie-Betrieb Waschstraße am Peitinger V-Baumarkt Peiting – Eine Waschstraße und dazu vier SB-Boxen, wo Autofahrer ihren Wagen selbst abspritzen und reinigen können, wird beim neuen Baumarkt entstehen, der heuer in Peiting gebaut wird. Standort dafür ist auf der Nordseite des Grundstücks nahe am Zeißlerweg. Waschstraße am Peitinger V-Baumarkt

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Letztlich fand sich aber mit 14:9 Stimmen eine Mehrheit für die Fusion – und mit der Moosburger Entscheidung haben die Finanzinstitute nun grünes Licht. In Freising muss die Bank die Informationen dem Stadtrat nur zur Kenntnis geben und braucht keinen Beschluss. Bei den Vorbereitungen der Zwei-Säulen-Sparkasse sollen mit Manuela Radspieler, Johann Kirsch und Andrea Felsner-Peifer wie erwähnt alle drei als Vorstände fungieren. Beim natürlichen Ausscheiden eines Mitglieds ist dann die Umstellung auf zwei Vorstände vorgesehen.

Fraktionen ringen um Sitze im Verbandsrat – noch keine Einigung

Nach der Entscheidung für die Fusion der beiden Sparkassen im Landkreis geht es nun noch um Detailfragen – unter anderem um die Besetzung der Moosburger Verbandsräte. Einer davon ist Kraft seines Amtes der 1. Bürgermeister Josef Dollinger von den Freien Wählern. Dazu kamen in der Vergangenheit Vertreter aus den beiden stärksten Fraktionen, was CSU und Grüne wären. Nach der Kommunalwahl 2020 wurde zum Entsetzen der Grünen aber anders entschieden – nämlich zugunsten des 2. Bürgermeisters Georg Hadersdorfer von der CSU und des Freien Wählers Thomas Grundner.

Unstrittig war am Montag CSU-Mann Hadersdorfer (Vertretung Karin Linz). Den zweiten Platz beanspruchte jedoch der Grüne Michael Stanglmaier für seine Fraktion: Er schlug den Landtagsabgeordneten Johannes Becher als Verbandsrat vor – mit der Vertreterin Verena Kuch. Stanglmaier pochte darauf, dass die beiden stärksten Fraktionen Zugriff haben sollten. Die Gegenseite argumentierte damit, dass man sich in der Mitte einer Legislaturperiode befinde und die Postenverteilung wegen der Fusion der Sparkassen nur eine Formalie sei. Zu einer Einigung konnte man sich am Montag schließlich nicht mehr durchringen – die Entscheidung wurde auf die nächste Sitzung des Moosburger Stadtrats vertagt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie hier.