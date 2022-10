Künstlerische Brücken gebaut: Kreative Ausstellung der Moosburger Altstadtförderer im Zehentstadel

Von: Nico Bauer

Insgesamt 21 Künstler haben heuer an der Mitgliederausstellung der Moosburger Altstadtförderer teilgenommen. Bei der Vernissage waren einige mit vor Ort. © Bauer

Nach drei Jahren gab es jetzt in Moosburg wieder eine Mitgliederausstellung der Altstadtförderer. Diese bot im Zehentstadel reichlich Unterhaltung.

Moosburg – Die Talente der Moosburger Künstler sind vielfältig und beeindruckend. So breit wie die künstlerische Palette war bei der Mitgliederausstellung der Altstadtförderer im Zehentstadel auch der Ideenreichtum, als es darum ging, künstlerisch das Thema Brücken zu verarbeiten. 21 Teilnehmende erzählten mit rund 50 Kunstwerken spannende Geschichten von Brücken aus der ganzen Welt, kommunizierten mit den Betrachtern und stellten in dem einen oder anderen Fall auch eine Denkaufgabe.

Zwei bis vier Kunstwerke hatte jeder Künstler beigesteuert, und bereits da wurde die Vielfalt ersichtlich: Ingrid Dörner zeigte beispielsweise Brücken in Attenkirchen und Venedig, während Evelin Altenbeck räumlich noch weiter ging. Sie fotografierte eine aus Holzstämmen gebastelte Brücke im Moosburger Auwald und dann aus dem Flugzeug heraus eine der Brücken von San Francisco.

An die legendäre Bockerlbahn erinnerte das Gemälde von Enno Messerschmitt. © Bauer

Enno Messerschmitt malte eine romantische Landschaft und ließ eine Dampflok über eine alte Steinbrücke fahren. Er erzählte mit seinem Bild die Geschichte der Bockerlbahn in der Holledau. Fotograf Klaus Kuhn dagegen hatte eine amerikanische Brücke mitgebracht, die während des Zweiten Weltkriegs in Italien errichtet worden war. Er zeigte die Brücke mit vier Ansichten und berichtete, „dass dort heute noch alle darüber rasen, als ob die neu ist“.

Andreas Zeiler malte das größte Bild der Ausstellung und zeigte darauf eine Berglandschaft. Im Text dazu schrieb er, dass dieser Hingucker eine Brücke bauen soll zwischen der Seele des Künstlers und seinem Betrachter. Eine Denkaufgabe präsentierte auch Nawja Kafka, die mit „Summer in the City“ ein buntes, vor Leben nur so strotzendes Bild zeichnete. Der Betrachter konnte sich Zeit nehmen und im bunten Treiben die Brücke suchen.

Bei „Summer in the City“ von Nawja Kafka musste man die Brücke erst suchen. © Bauer

„Diese Ausstellung spiegelt die Kreativität unserer heimischen Künstler wider“, lobte 2. Bürgermeister Georg Hadersdorfer bei der Vernissage. Er fand das Motto der Mitgliederausstellung diesmal passender denn je, „weil unsere Stadt von Isar und Amper umgeben ist. Moosburg ist eigentlich nur über Brücken zu erreichen.“ Kulturreferent Rudolf Heinz ergänzte, dass die Altstadtförderer das Moosburger Kulturleben mit ihrer Arbeit und ihren Ausstellungen ganz wesentlich prägen würden.

In einer Collage verknüpfte Isabella Hartl gezeichnete Brücken mit Gesichter-Teilen. © Bauer

Im Vorfeld der Ausstellung hatte die lebende Altstadtförderer-Legende Daniela Eiden gesagt, dass man bei den Mitgliederausstellungen ein Motto brauche, weil sonst alle nur das Kastulusmünster malen oder fotografieren würden. Dieser Witz bekam nun eine kleine Fortsetzung – mit einem Bild von Angelika C. Damke. Sie hatte das perfekte Foto der Moosburger Isarbrücke geschossen – und das Kastulusmünster bildete dabei den Hintergrund.

