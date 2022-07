Kulturtag an der Moosburger Realschule hat „richtig Spaß gemacht“

Musik, Theater, Kunst

Eindrucksvoll haben jetzt die Klassen an der Moosburger Kastulus-Realschule gezeigt, was sie in Sachen Kultur alles drauf haben.

Moosburg – Die Corona-Pandemie war eine „schwierige Zeit für die Kultur“, weiß Wolfgang Korn, Rektor der Kastulus-Realschule in Moosburg. Umso mehr freute es ihn, dass kürzlich ein Kulturtag an der Schule stattfinden konnte, an dem sich Chöre, Bläserklassen, Theatergruppe, Schulband und der Kunstzweig eindrucksvoll präsentierten.

Bläserklassen

Zum Auftakt spielten die Bläserklassen der fünften und sechsten Jahrgangsstufen auf dem Pausenhof auf. Und für Eltern, (Mit-)Schüler und Lehrer war es beeindruckend zu sehen, was die Kinder auf Querflöte, Klarinette, Trompete und Co. nach zwei Jahren Schulunterricht schon alles spielen konnten – trotz Corona und Homeschooling. Entsprechend ging der Dank Korns an Musikschullehrer Martin Neubauer: „Vielen Dank, dass Sie die Bläserklassen in dieser schwierigen Zeit am Leben gehalten haben.“

Kunst-Zweig

„Beeindruckende Ergebnisse“ präsentierte auch der Kunstzweig in den neuen Räumen der Ganztagsbetreuung, die einen Tag zuvor eröffnet worden waren. Während sich die neunte Klasse um Lehrerin Johanna Sagerer den Themen Landschaft und Verwandlung widmete, lag das Hauptaugenmerk der zehnten Klassen auf Farben, Formen und Abstraktion. Ob Aquarellwerke, Bleistiftmalerei oder Kaltnadelradierungen: „Es sind ganz tolle Kunstwerke dabei“, lobte der Rektor. Die Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren hätten „teilweise sehr, sehr viele Stunden an den Kunstwerken gearbeitet“, so Korn. „Viele sind schon richtig ausgebildete Künstler.“

„Singing all together" war das Motto, als Chorklassen und die Gruppe „Kastulus Voices" zusammen auf der Bühne standen und unter der Regie von Eveline Einhauser die hohe Aula mit tollen Stücken erfüllten.

Chorklassen

Auch den Chorgruppen „hat es Corona schwer gemacht“, erzählte Lehrerin Eveline Einhauser. Umso schöner war es, die Chorklassen der fünften und sechsten Klasse sowie die Wahlfachgruppe „Kastulus-Voices“ auf der Bühne der Aula zu hören. Dabei wurde nicht nur ein musikalischer Einblick in den Schulalltag gewährt, sondern auch der bekannte Cup-Song präsentiert und unter dem Motto „Singing all together“ ein wahres Feuerwerk gezündet. „Es tut so gut, den Chor zu hören“, sprach der Schulleiter bestimmt allen Zuhörern aus dem Herzen.

Abgerockt hat die Schulband zum großen Finale des Kulturtags der Realschule.

Theater und Schulband

Mit einer gelungenen Kombination aus Schulband und Theatergruppe klang der Kulturtag aus. Unter der Regie der Lehrerinnen Jessica McHenry und Giannoula Bayer wurde das amüsante Stück „Mama in Backfolie“ aufgeführt. In den Umbaupausen spielte die Schulband auf – was vor allem dem bekennenden Rock-Fan Wolfgang Korn freute: „Eine Schulband zu haben, die so abgeht“, sei toll, schickte er ein Lob an Lehrerin Susanne Kroner. „Ihr habt das super gemacht.“

Fazit nach rund vier Stunden Programm: „Es hat richtig Spaß gemacht“, so Korn. Und er hofft, dass wieder mehr solcher Veranstaltungen stattfinden können.

