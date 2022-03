Kuriose Vorab-Rallye-Prüfung, wilde Packliste: Moosburgs „Orient Racer“ suchen noch nach Unterstützern

Von: Armin Forster

Kochen auf dem Motorblock war eine der Vorprüfungen, die für die Europa Orient Rallye absolviert werden musste. © privat

Das Moosburger Team „Orient Racer“ ist heiß auf die Europa Orient Rallye. Doch vor dem Start am 7. Mai gilt es für die vier Männer noch, Hürden zu überwinden.

Moosburg – An dem tollkühnen Plan hat sich nichts geändert: Wenn am 7. Mai die Europa Orient Rallye von Tübingen aus zu einem motorisierten Abenteuer nach Jordanien aufbricht, will auch das Team „Orient Racer“ mit an den Start gehen. Dessen Gründer, Moosburgs Ex-Stadtrat Hinrich Groeneveld, berichtet nun über eine kuriose Vorab-Prüfung, die wilde Packliste und ein noch ungelöstes Problem.

Die gute Nachricht erzählt der 63-Jährige vorweg: „Wir haben die Autos!“ Zwei VW Passats mit jeweils weit über 200 000 Kilometern auf der Uhr hätten er und seine Mitstreiter organisiert. Schließlich dürfen an der Low-Budget-Rallye mit dem karitativen Hintergrund nur Altfahrzeuge teilnehmen. Die „Orient Racer“ starten zu viert, weil sich laut Groeneveld keine weiteren Interessenten gemeldet hätten. Da neben seinem friesischen Schulfreund Klaus Krummbein noch die beiden Schweizer Patrik Wikus und Andreas Netz an Bord sind, geriet die offizielle Team-Präsentation vor wenigen Tagen in Tübingen zum Blind-Date: „Mit den Schweizern hatten wir bislang bloß telefoniert. Aber beim ersten Treffen haben wir uns nun auf Anhieb gut verstanden“, erzählt der Moosburger.

Bei der Team-Präsentation lernten sich die „Orient Racer“ um Hinrich Groeneveld (l.) erstmals live kennen. © privat

Bei dem Präsenztermin musste auch eine spezielle Aufgabe gemeistert werden: „Wir haben ein CarBQ (Wortschöpfung aus Car und BBQ – Englisch für Auto und Grillen; d. Red.) absolviert: das Kochen eines Drei-Gänge-Menüs auf dem Motorblock.“ Zubereitet wurden unter anderem Crêpes. „Wir haben dabei sogar die Amateurwertung gewonnen. Es gab aber auch Leute mit modifizierten Wagen, die hatten direkt Kochtöpfe in die Motorhaube eingelassen.“

Sponsoren dringend gesucht

Nun gilt es laut Groeneveld, bis zur Rallye noch die eigenwillige Packliste abzuarbeiten. „Wir müssen etwa eine Flasche mit Wasser unseres heimischen Gewässers mitbringen, um das von der Austrocknung bedrohte Rote Meer aufzufüllen“, sagt der 63-Jährige und schmunzelt. „Ich nehme Amper-Wasser.“ Auch ein Ytong-Stein mit der Widmung eines türkischen Mitarbeiters des jeweiligen Baustoffhandels werde verlangt. „Damit wird wohl irgendein Bau in der Türkei unterstützt.“ Alle übrigen Dinge sind nicht weniger kurios: die billigste örtlich erhältliche Zigarre, ein Schulranzen oder auch ein Musikinstrument, zählt der Moosburger auf.

Was bislang nicht aufgetrieben werden konnte, sind dringend benötigte Sponsoren. Denn noch habe sich keine Firma oder Gönner gemeldet, die sich mit Geld oder Sachleistungen an den nicht unerheblichen Kosten für die Rallye beteiligen. Hinrich Groeneveld meint: „Wahrscheinlich stehen die meisten derzeit wegen Corona noch ein bisschen auf der Bremse.“

Die Sieger gewinnen ein Kamel: Das ist die Europa Orient Rallye Die „Low Budget Rallye“ wurde von Wilfried Gehr vor 16 Jahren als Allgäu Orient Rallye gegründet. Sein Ziel: Menschen, die sich die Teilnahme an Profi-Rallyes wie der Paris-Dakar oder Schickimicki-Rallyes wie der Mille Miglia nie leisten können, den faszinierenden Rallyesport zu ermöglichen. Der Name wurde 2019 in Europa-Orient-Rallye geändert. Zugelassen werden nur Fahrzeuge, die mindestens 20 Jahre alt sind oder weniger als 999,99 Euro kosten, sowie Motorräder, die nur 99 Cent pro Kubikzentimeter kosten dürfen. Pflicht ist außerdem ein bis Mai gültiger TÜV. Daneben gelten für die Teilnehmer folgende Regeln: keine Autobahnen, keine Mautstraßen, kein GPS, nur Landkarten und Kompass, Übernachtung nur im Auto, im Zelt oder in Hotels, die weniger als 11,11 Euro kosten. Gefahren wird in Teams, die Route führt über den Balkan, weiter per Schiff nach Israel und schließlich ins Zielland Jordanien. Dort werden die Wagen in der Regel verwertet. Dem Siegerteam winkt ein Kamel, das zu karitativen Zwecken vor Ort versteigert oder verschenkt wird. Mehr Informationen gibt’s online unter www.europa-orient-rallye.de.

